大甲媽海報爆抄襲？ 網友：抄得太像了
2017-02-12 13:34
網友把高雄文化局丶大甲鎮瀾宮的海報作比較。（記者顏宏駿翻攝）
〔記者顏宏駿／彰化報導〕大甲鎮瀾宮定於國曆3月24日展開大甲媽遶境，遶行海報出爐，但眼尖的民眾發現，今年的海報設計與去年高雄市政府文化局舉辦的「庄頭藝穗節」幾乎一模一樣，兩者的作者不同，網友將兩者設計作比較，一面倒認為鎮瀾宮抄襲別人的作品。
鎮瀾宮的媽祖遶境海報昨天刊出，以民間廟宇常用的版畫為意像，濃濃的台灣民俗風，跳脫以往刻板的古典意像，獲得許多信徒好評。
不過，有網友把去年高雄市府文化局舉辦的「庄頭藝穗節」活動海報PO到網路，引起網友「震驚」，因為兩者實在太像了，黃底、紅圖案、黑字的版畫設計，連文字的字形、顏色、意義都十分雷同，網友諷刺說「抄得太像了」。
鎮瀾宮的海報委由「虹圖原創整合設計公司」設計，高雄庄頭藝穗節委由「曾冠棕個人工作室」設計，高雄庄頭藝穗節早在去年8月舉辦，曾冠棕早在5月就完稿交圖，鎮瀾宮的圖案到昨天才公開。
網友將兩者相互對照，幾乎一面倒認為「抄襲」，負責幫高雄市政府設計海報的曾冠棕說，他昨天看到大甲鎮瀾宮的設計，實在「哭笑不得」，他說，雖不是完全COPY，但抄也抄「技巧一點」，怎麼圖形顏色位置和文字都那麼雷同，「替神明做事，應該光明磊落，竭盡全力創新，若甘於抄襲，恐連媽祖都會哭泣。
網友把高雄文化局「庄頭藝穗節」的海報。（記者顏宏駿翻攝）
大甲鎮瀾宮剛出爐的海報。（記者顏宏駿翻攝）
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