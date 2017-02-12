捷運綠線電聯車遊行 林佳龍：台中捷運時代來臨

台中捷運綠線首列電聯車停在大新國小前，供民眾拍照。（記者張菁雅攝）

2017-02-12 13:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線首列電聯車5日運抵台中港並完成報關作業後，今天上午從台中港碼頭出發，進入市區遊行，沿線在大新國小及四維國小停留，開放民眾參觀拍照。台中市長林佳龍表示，今天是台中的大日子，將迎接捷運時代來臨；另外，行政院將提8000億元特別預算，市府已爭取納入大台中山手線。

電聯車遊行隊伍總長近百公尺，包括1節電聯車及2具轉向架，沿著中二路、向上路、五權西路、文心路、北屯路及松竹路進入市區遊行，在大新國小及四維國小停留時，民眾爭相與電聯車拍照，紀錄台中捷運歷史的一刻。

林佳龍表示，今天的活動象徵台中捷運時代的來臨，捷運綠線不僅完成土建工程，電聯車也運抵台中，列車運到北屯機廠後將會試車，並在明年試運轉，2020年全線18站正式通車；2年前，新市府剛上任時，審計部糾正市府，若再不努力，捷運綠線通車將延至2022年，經過市府與北捷局的努力，終於趕上進度。

林佳龍指出，交通部已審查通過捷運藍線計畫，台中捷運將形成路網；另外，行政院將提8000億元的前瞻基礎建設計畫特別預算，市府已協調行政院，把大台中山手線納入計畫，捷運藍線也要增加中央補助款，將土地徵收補償費用300多億元放進去，如此地方配合款約可減少約200億元。

交通局長王義川則表示，捷運綠線共採購18列車，有9列車是日本原裝進口，另9列車採技術移轉方式，由原廠提供原料及零件，委託國內車輛公司組裝，日本原廠派技師到台中監督組裝及品質管制，確保每輛車的品質都與原廠相同，預計今年底至明年初可完成所有車輛交車及測試作業，目前捷運整體工程進度則達70％。