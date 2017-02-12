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跑馬拉松被馬達K頭 新工處：不知那東西會掉下來

陳男被從天而降的抽水馬達擊中。（民眾提供）

2017-02-12  12:58

〔記者聶瑋齡／台北報導〕一名參加2017渣打馬拉松約40歲的陳姓民眾，今上午經麥帥二橋時，被一顆從天而降的抽水馬達擊中頭部，陳男送醫後無大礙，北市新工處表示，「不知道那個東西竟然會掉下來，我們還是會認為是一個意外」。

第一時間工務局在Line群組傳訊息問新工處說「麥帥橋上怎會有抽水馬達，又不是抽水站，橋梁排水都由洩水孔排出，不需馬達，是否是哪輛行車掉落？有無監視器可查？」

新工處表示，掉下來的馬達是在做橋樑例行檢修維護時，讓維修車可以移動的馬達，大小約比籃球小一點。在一月新工處有辦過會勘，發現老舊，有正式要求廠商檢修，但廠商還沒完成檢修，並說「不知道那個東西竟然會掉下來，我們還是會認為是一個意外」。至於台北市總共有幾處這種馬達，新工處說每個橋樑都會有。

工務所主任張豪軒率施工廠商已前往內湖三總急診室探視傷者。新工處說，後續會跟民眾洽談賠償事宜，再跟廠商要求和解費用。

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  • 2017臺北渣打馬拉松12日舉行，選手陸續跑回終點。示意圖與文無關。（記者張嘉明攝）

    2017臺北渣打馬拉松12日舉行，選手陸續跑回終點。示意圖與文無關。（記者張嘉明攝）

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