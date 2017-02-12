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台灣西部海域規模4.3地震 台南最大震度3級

2017-02-12  12:40

〔記者甘芝萁／台北報導〕氣象局發布地震報告，今天中午12時30分在台灣西部海域深約6公里處，發生規模4.3地震，各地最大震度分別為台南3級、高雄、嘉義2級、雲林、彰化1級。

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  • 今天中午12時30分台灣西部海域規模4.3地震，台南最大震度3級。（圖由氣象局提供）

    今天中午12時30分台灣西部海域規模4.3地震，台南最大震度3級。（圖由氣象局提供）

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