斥資近千萬元整修 大鵬灣飛行跑道重新啟用
2017-02-12 12:35
東港大鵬灣飛行跑道在整修後今天重新啟用。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／東港報導〕東港大鵬灣航空飛行場因2年前發生墜機事件後經過威翔航空斥資近千萬元整修跑道並引進台灣自製運動飛機後今天重新啟用，縣長潘孟安表示，將帶動南台灣的觀光休閒運動風氣。
大鵬灣因為氣候穩定、環境優良早在日治時代就是飛行基地，民國98年BOT廠商開闢飛機跑道，由超輕協會營運，輕航機開始在大鵬灣區域飛行，但2年前發墜機2死事件，加上飛機跑道出現下陷不平情形，超輕協會停止營運，直到威翔航空接手，斥資近千萬元整修400米、寬30米的跑道，今天舉行首航啟用典禮，縣長潘孟安、大鵬灣風景區管理處長許主龍等人都到場參與，對於航空休閒活動重新在大鵬灣啟用都寄予厚望。
縣長潘孟安希望飛行的場地除了大鵬灣和屏北的賽嘉機場外，未來將恆春的五里亭和小琉球都納入飛行路線，帶動南台灣的飛行休閒觀光運動的風潮。
威翔航空引進台灣自製運動飛機
威翔航空執行副總謝琦鈦表示，威翔航空所製造的輕型運動飛機不管在安全及性能都是世界第一，引進大鵬灣的CTLS機型更是全世界運動飛機市場的冠軍，創下120公升汽油飛行1800小時的驚人紀錄，也是台灣自製的飛機，目前將先提供屏北賽嘉到大鵬灣航線，近期內將再開放大鵬灣場域讓民眾體驗飛行的樂趣。
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