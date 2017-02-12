國際油價跌多漲少 週一汽柴油降0.1元

2017-02-12 12:16

〔記者林筑涵／台北報導〕國際原油因美國產量提升、油價跌多漲少，因此中油、台塑宣布，本週汽柴油每公升調降0.1元。

中油表示，本週國際原油價格跌多漲少，儘管OPEC各產油國信守協議落實減產支撐原油價格上漲；惟美國原油產量則出現回升跡象。因此依據浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。

同時，台塑化與中油調幅相同，週一凌晨一時起，92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.6元、高級柴油每公升則為22.3元。