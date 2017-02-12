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台灣燈會湧人潮、車潮 交通大打結

賞燈人潮滾滾，雲縣府呼籲民眾多利用大眾運輸工具，減少交通負擔。（記者林國賢攝）

2017-02-12  12:21

〔記者林國賢／雲林報導〕台灣燈會開燈湧入190萬人參觀，散場時人潮、車潮塞爆，直到今天凌晨1時許才紓解；主辦單位預估今天入場人數與昨天相當，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具轉搭接駁車，紓解交通壓力。

台灣燈會昨晚由總統蔡英文與民眾一起倒數開燈，賞燈民眾將燈區擠得水泄不通，晚上8時30分以後民眾陸續離場，但人潮眾多疏散不易，燈會周邊交通更是大打結，包括清雲路、145線道吳厝段、145乙往國道一號虎尾交流道段，一度定點動彈不得，直到凌晨0時過後才逐漸恢復正常。

雲林縣政府文化處長林孟儀表示，今天入場賞燈民眾預估與昨天相當，但因明天是上班日，遊客應會提早離場，人潮最多時間應是晚間8、9點，希望民眾多使用大眾運輸系統，方便又安全。

林孟儀指出，縣府在燈區周邊道路規劃接駁車專用道，主要提供接駁車及發生緊急事故供救護車、警車等救護車輛行駛，請一般車輛不要誤入，影響接駁與救護。

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  • 台灣燈會開幕夜，現場人山人海。（圖由縣府提供）

    台灣燈會開幕夜，現場人山人海。（圖由縣府提供）

  • 台灣燈會首日人車爆滿，散場時周邊道路大塞車，直到今天凌晨才紓解。（記者林國賢攝）

    台灣燈會首日人車爆滿，散場時周邊道路大塞車，直到今天凌晨才紓解。（記者林國賢攝）

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