石門水庫蓄水量剩62％ 北水區加強總量管制
2017-02-12 12:02
石門水庫蓄水量剩6成2，大壩原本的湖光水色多了1層土色，北水區加強總量管制。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區從去年12月開始到今年1月的降雨量偏低，累積雨量只有歷年平均值的2成到3成5，中央氣象局預報2月及3月降雨量也是偏低，水情持續吃緊，迄今天上午11時水庫水位234.88公尺、蓄水率62.33％，北區水資源局17日將召開北部地區供水管控協調會，並討論進一步加強總量管制。
北水局副局長邱忠川表示，因應枯水期，石門水庫採取總量管制，每日供應民生及公共給水124萬噸，並由「北水南調」由台北市自來水事業處支援板新地區供水，3日起由每日30萬噸提高到每日60萬噸，17日的協調會將以65萬噸為目標，以紓解石門水庫供水壓力。
其次，桃園地區農業灌溉用水預計2月中旬起會從目前「供七停三」方式供應調減為「供六停四」因應，若水情持續不佳，會提前改採「供五停五」因應，並優先利用埤塘水源供應。
此外，北水局也會配合氣象局提供的資料，適時進行人工增雨作業，盡所有可能增加石門水庫集水區的降雨，提前抗旱。
石門水庫蓄水量剩6成2，大壩原本的湖光水色多了1土色，北水區加強總量管制。（記者李容萍攝）
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