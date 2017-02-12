元宵地牛翻身 曾遭震損的這路段巡檢後無恙…
2017-02-12 11:54
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台86線在去年206強震時歸仁段曾嚴重毀損，東向封閉約3.5個月進行搶修，元宵節凌晨南部又「地牛翻身」，且規模不小，該路段的狀況備受關注，公路局第五區養護工程處新化工務段長吳萬龍強調，第一時間已派員巡檢，並無任何災情，請民眾安心。
台86線歸仁段的24號橋，去年206地震後，因箱樑與墩柱間的支承位移，結構嚴重受損，公路局當天下午就進行預警性封閉，以策安全，並展開修復，一度傳出若難以搶救，恐將全部拆除、重建。
災損處去年5月20日修復完成，開放通行，但大型車仍管制，因為底下的橋墩要加裝鋼板，以補強結構，復建過程耗時、費工，讓各界見識到地震的破壞力。
昨天凌晨1點12分，台南近海又發生地震，規模達5.6級，所幸沒有重大災情，但台86線的行車安全，又引發關注。
吳萬龍說，這次地震發生後，值班人員與配合廠商等已立刻展開各橋樑道路的巡檢，尤其是高架的台86線與台61線等都列為重點，結構安全無虞，民眾不要過度擔心。
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