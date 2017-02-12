台北好事集 用藝術音樂慶「天穿」
2017-02-12 11:53
客家公園內製作粄圓活動慶天穿日。（記者聶瑋齡攝）
〔記者聶瑋齡／台北報導〕天穿日是客家人的傳統節日，今台北市客委會在客家公園熱鬧舉行「天穿行尞，台北好事集」活動，結合「談天說地音樂會」及「字裡行間文學展」，用藝術與音樂貼近台北市民、說出客家之美。
慶天穿活動於上午十時以「拜天公」揭開一天的慶典，在綠意盎然的草地上以傳統古禮進行祈福儀式，祈求國泰民安，緊接著的是製作粄圓活動，公園兩旁有小農市集、植栽、紅粄等手作體驗攤位，現場充滿歡樂與熱鬧的氣息。
「字裡行間文學展」在客家音樂戲劇中心一樓展出，展品有介紹客家後生文學獎的詩歌創作以及音樂人徐木珍、米莎與柔米的簡介與歌詞作品。
「談天說地音樂會」於下午1點30分在客家公園開唱，客家音樂的戶外現場演出，展現了客家文化與風格，其中客家山歌音樂人徐木珍用山歌、平板、小調唱出客家土地的生命力；當代歌手米莎則用聲音道出對土地與家鄉的思念；青年客家歌手柔米則用個人創作唱出對土地、歷史的情感。
客委會主委曾年有表示舉辦文學與音樂的客家活動，希望用藝術描繪客家之美，藉由天穿日的活動與當代社會接軌，用軟性的社區活動翻轉市民對客家人的印象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- 亞洲門戶交流賽》劉昱言扛先發 羅德推出關谷亮太
- 《自由廣場》總統以九種語言致謝的意義
- 〈哭笑不得〉學生也催婚 老師難招架
- 爭2018高雄市長之位！ 傳她也要投入選戰...
- 桃園升格後人口激增 估10年追上北市
- 雲科大打造「雲寶寶」全彩光效炫目
- NBA》林書豪復原狀況佳 總教練透露好消息
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 闖蔡總統維安警戒範圍 傳有空拍機被擊落...
- 台13線石虎遭路殺 苗栗今年第2起
- 解勞資爭議 許勝雄出招…傳小英總統支持
- 芭樂農推廣橄欖球 企業捐20萬響應
- 惡霸駕駛 國道貼車屁股不到1公尺
- 李嘉欣秀母姊合照 媽媽顏值成焦點
- 0.1公噸男 硬上50公斤女房仲
- 男星露臀秀鳥仔腿 被當女人尷尬惹
- 川普上任後第一次 北韓今晨試射彈道導彈
- 糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊再戰2場 16日返台
- 總統府資政宋楚瑜 赴梅山玉虛宮參拜
- 金宇彬戴護腰會台粉 重現「熊」浪漫告白
- 巨人陽首次實戰 最快可能3月中
- 〈生活大補帖〉感恩沒說出口 最大遺憾
- 桃園千人擲筊、接財神 元宵熱鬧一整天
- 台南市定古蹟農試場官舍 變身台日交流平台
- 看到「地瓜拔絲」竟淚崩 男偶像哽咽說…
- NBA》一覺不醒 前NBA球員家中離奇死亡
- 小三擁遊艇、妻擁名車 贓款買的全查扣
- 藍色電影夢》英倫情人：優雅的書寫 （上）
- 產後首度PO照 Baby曬美顏慶元宵
- 《自由廣場》當日月潭變成充氣游泳池
- 前途一片光明竟閃退 《瘋狂假面》女星宣布出家
- Baby產後首度曬近照 40萬粉絲暴動惹...
- 建立好關係 川普和安倍高球開打
- 中國富商肖建華 蒙頭坐輪椅被帶走
- 陳冠全這招守布拉 很累但有效
- 做滿換人 逾半新北農會理事長改選激烈
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台北好事集 用藝術音樂慶「天穿」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分