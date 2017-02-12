台北好事集 用藝術音樂慶「天穿」

客家公園內製作粄圓活動慶天穿日。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-12 11:53

〔記者聶瑋齡／台北報導〕天穿日是客家人的傳統節日，今台北市客委會在客家公園熱鬧舉行「天穿行尞，台北好事集」活動，結合「談天說地音樂會」及「字裡行間文學展」，用藝術與音樂貼近台北市民、說出客家之美。

慶天穿活動於上午十時以「拜天公」揭開一天的慶典，在綠意盎然的草地上以傳統古禮進行祈福儀式，祈求國泰民安，緊接著的是製作粄圓活動，公園兩旁有小農市集、植栽、紅粄等手作體驗攤位，現場充滿歡樂與熱鬧的氣息。

「字裡行間文學展」在客家音樂戲劇中心一樓展出，展品有介紹客家後生文學獎的詩歌創作以及音樂人徐木珍、米莎與柔米的簡介與歌詞作品。

「談天說地音樂會」於下午1點30分在客家公園開唱，客家音樂的戶外現場演出，展現了客家文化與風格，其中客家山歌音樂人徐木珍用山歌、平板、小調唱出客家土地的生命力；當代歌手米莎則用聲音道出對土地與家鄉的思念；青年客家歌手柔米則用個人創作唱出對土地、歷史的情感。

客委會主委曾年有表示舉辦文學與音樂的客家活動，希望用藝術描繪客家之美，藉由天穿日的活動與當代社會接軌，用軟性的社區活動翻轉市民對客家人的印象。