酒水「1比10」比例 紫南宮丁酒呷平安

南投縣竹山鎮紫南宮吃丁酒活動，今日熱鬧登場，吸引人山人海的人潮，連行為不便的長輩們也來吃平安。紫南宮管理委員會主委莊秋安（左2），感謝卜蜂公司專業廚師協助料理，提供更優質丁酒供信眾吃平安。（記者謝介裕攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2017-02-12 11:45

〔記者謝介裕／南投報導〕今年邁入第26個年頭的南投縣竹山鎮紫南宮「土地公傳奇丁酒文化季（俗稱吃丁酒）活動」，今日熱鬧登場，會場食客川流不息，廟方也特別供應經檢驗合格的雞肉，並以「1比10」的酒水比例，降低酒精度，讓民眾安全更有保障。

該活動定期於農曆正月16日舉辦，今日凌晨4時許，紫南宮轄內的社寮、山崇、中央及富州等4聚落，家家戶戶便總動員幫忙料理，也有遠自台北、高雄等友廟或志工前來協助，上午9時許，在管理委員會主委莊秋安敲鑼宣告開動後，民眾便排隊領取丁酒，縣長林明溱也前來與民同樂。

其中，新北蘆洲區長安社區更包了8部遊覽車，於凌晨2點多便出發前來「卡位」，以免晚了塞車，在等待吃丁酒期間，也幫忙整理會場，緊鄰紫南宮的淨元護理之家社工人員，也趁太陽露臉，氣溫回升。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，此次活動準備的素食食材約4萬台斤，較去年增加1倍，暈食方面，包括雞肉2萬台斤、米酒2千台斤，以及麵、飯、香菇、芹菜等食材，初估有10萬多台斤，尤其，確定1名台商罹患禽流感前提下，更令廟方不敢輕忽，特別委由台灣卜蜂公司供應經檢驗合格的雞肉，連料理的廚師也都擁有乙級証照。

至於丁酒所用的米酒與水的調和比例，也從往年1比5、1比7、1比9，迄今降至1比10，雖然酒精濃度變低，但祝福誠意不減，廟方也呼籲信眾遵守酒後不開車、不上路原則，確保快樂吃丁酒，平安返家門。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投縣竹山鎮紫南宮吃丁酒活動，今日熱鬧登場，吸引人山人海的人潮，連行為不便的長輩們也來吃平安。紫南宮管理委員會主委莊秋安（左2），感謝卜蜂公司專業廚師協助料理，提供更優質丁酒供信眾吃平安。（記者謝介裕攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投縣竹山鎮紫南宮吃丁酒活動，今日熱鬧登場，吸引人山人海的人潮，連行為不便的長輩們也來吃平安。紫南宮管理委員會主委莊秋安（左2），感謝卜蜂公司專業廚師協助料理，提供更優質丁酒供信眾吃平安。（記者謝介裕攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆