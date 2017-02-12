| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國際油價跌多漲少 週一汽柴油降0.1元 台灣西部海域規模4.3地震 台南最大震度3級
 首頁 > 生活

廢棄玻璃展特色 點亮光復路橋下涵洞

廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！（記者蔡彰盛攝）

2017-02-12  11:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府在光復路高速公路橋下進行美化工程，邀請設計師羅傑使用回收玻璃、廢棄晶圓板鋪出竹市特色，原本橋下涵洞化身晶瑩閃爍的「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」。市長林智堅表示，公共藝術創作將竹市玻璃、科技產業的發展意象融入玻璃牆面，不但發揚在地產業、工藝，更兼具美感與「飲水思源」、「回收再生」等人文關懷，帶給市民更多美學感受。

林智堅與工務處長陳炳煌日前前往光復路高速公路橋下視察美化工程，工程基地位置在國道一號橋下涵洞，位於交流道出入口連接光復路，為新竹市、縣進出往來的重要節點。春池玻璃董事長吳春池、紅樹營造公司董事長韓華光和設計師羅傑也現場陪同解說。

林智堅表示，感謝議會支持，市府耗時兩個月、投入逾344萬元進行光復路高速公路橋下景觀美化工程，邀請設計師羅傑創作「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」，分別位於國道一號光復路橋下兩側，長約32公尺。

「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」全牆由手工鋪設碎玻璃而成，位於連接光復路的交流道出入口，是新竹市、縣進出往來的重要節點，每日往返車輛頻繁，希望這個作品點亮暗角，讓城市美學再升級。

「琉璃礦脈牆」由彩色琉璃粒鋪設成矽砂礦脈圖，設計師羅傑表示，「琉璃礦脈牆」訴說新竹玻璃產業的故事，正因新竹市有得天獨厚的矽砂與天然氣資源，才發展出世界級的玻璃工藝產業，另外，行駛此側道路時，可一路享受礦脈意象、開往山區。

位於對向的「晶圓河流牆」則象徵科技產業發展，以承載科學園區排放水的客雅溪為底圖，由碎玻璃和廢棄晶圓片鋪設而成，河流意象與此道路開往海的方向相襯。

設計師羅傑表示，「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」和紅樹營造、春池玻璃合作，完全仰賴手工及再生材料、逐顆將碎玻璃貼上，耗時兩個月才完成作品。他也說，「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」除呈現新竹市玻璃和科技等兩大世界級產業，也表達對自然資源的感激，具有「飲水思源」、「回收再生」及發揚「在地產業、工藝」等意涵，希望往來經過的民眾透過作品，進一步認識新竹市。

廣告
  • 廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！（記者蔡彰盛攝）

    廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！（記者蔡彰盛攝）

  • 廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！市長林智堅（中）希望讓城市美學再升級。（記者蔡彰盛攝）

    廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！市長林智堅（中）希望讓城市美學再升級。（記者蔡彰盛攝）

  • 廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！市長林智堅（中）希望讓城市美學再升級。（記者蔡彰盛攝）

    廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！市長林智堅（中）希望讓城市美學再升級。（記者蔡彰盛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林智堅 美化工程
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：廢棄玻璃展特色 點亮光復路橋下涵洞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.