廢棄玻璃展特色 點亮光復路橋下涵洞

廢棄玻璃呈現竹市特色 市府點亮光復路橋下涵洞！（記者蔡彰盛攝）

2017-02-12 11:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府在光復路高速公路橋下進行美化工程，邀請設計師羅傑使用回收玻璃、廢棄晶圓板鋪出竹市特色，原本橋下涵洞化身晶瑩閃爍的「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」。市長林智堅表示，公共藝術創作將竹市玻璃、科技產業的發展意象融入玻璃牆面，不但發揚在地產業、工藝，更兼具美感與「飲水思源」、「回收再生」等人文關懷，帶給市民更多美學感受。

林智堅與工務處長陳炳煌日前前往光復路高速公路橋下視察美化工程，工程基地位置在國道一號橋下涵洞，位於交流道出入口連接光復路，為新竹市、縣進出往來的重要節點。春池玻璃董事長吳春池、紅樹營造公司董事長韓華光和設計師羅傑也現場陪同解說。

林智堅表示，感謝議會支持，市府耗時兩個月、投入逾344萬元進行光復路高速公路橋下景觀美化工程，邀請設計師羅傑創作「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」，分別位於國道一號光復路橋下兩側，長約32公尺。

「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」全牆由手工鋪設碎玻璃而成，位於連接光復路的交流道出入口，是新竹市、縣進出往來的重要節點，每日往返車輛頻繁，希望這個作品點亮暗角，讓城市美學再升級。

「琉璃礦脈牆」由彩色琉璃粒鋪設成矽砂礦脈圖，設計師羅傑表示，「琉璃礦脈牆」訴說新竹玻璃產業的故事，正因新竹市有得天獨厚的矽砂與天然氣資源，才發展出世界級的玻璃工藝產業，另外，行駛此側道路時，可一路享受礦脈意象、開往山區。

位於對向的「晶圓河流牆」則象徵科技產業發展，以承載科學園區排放水的客雅溪為底圖，由碎玻璃和廢棄晶圓片鋪設而成，河流意象與此道路開往海的方向相襯。

設計師羅傑表示，「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」和紅樹營造、春池玻璃合作，完全仰賴手工及再生材料、逐顆將碎玻璃貼上，耗時兩個月才完成作品。他也說，「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」除呈現新竹市玻璃和科技等兩大世界級產業，也表達對自然資源的感激，具有「飲水思源」、「回收再生」及發揚「在地產業、工藝」等意涵，希望往來經過的民眾透過作品，進一步認識新竹市。