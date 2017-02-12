禁花蓮水陸禽 蘇澳欄疫站提升管制等級
2017-02-12 10:56
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣內出現禽流感鴨隻輸入，縣府昨天銷毀後並消毒場區，今天再度進行消毒作業，宜蘭縣政府表示，全天候實施對花蓮水陸禽境外管制，不得進入。
花蓮玉里檢出H5N6亞型高病原性禽流感幼鵝拾獲地點半徑3公里內1鴨場，在移動管制前已有一批鴨隻送宜蘭縣屠宰場屠宰，經由行政院農業委員會家畜衛生試驗所通報確診為H5N6及H5N2亞型高病原性禽流感，該批凍存屠體共3787隻昨天立即判定廢棄銷毀，並進行場區徹底擴大清潔及消毒，並淨空24小時。
今天宜蘭縣政府動植物防疫所再度進行消毒，防疫所表示，本縣即刻啟動，禁止花蓮縣水陸禽進入本縣，蘇澳欄疫站提升管制等級，全天候實施對花蓮水陸禽境外管制，不得進入，並加強相關屠宰場及周邊場域消毒，持續呼籲相關禽畜業者加強自主管理。
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