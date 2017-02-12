明年燈節再辦西區？柯P：內部檢討

2017-02-12 10:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北燈會今天將閉幕，台北市長柯文哲上午參加「2017台北渣打馬拉松」表示，燈會今年是成功或失敗還會再開內部檢討，再考慮明年還要不要辦在西區。他也提到，雖然是說閉幕，但燈具還會考慮展延個幾天讓民眾繼續欣賞，「我們今天會再討論看看」

至於今年雞年主燈小奇雞會如何處理，柯文哲說必須要再討論，但認為大型的花燈用完就丟掉很可惜，會再看看有沒有適當的地方可以擺。