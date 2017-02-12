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11所榮家開放餘裕床位 65歲以上可自費入住

2017-02-12  10:28

〔記者羅添斌／台北報導〕為擴大政府資源共享政策及呼應民眾需求，退輔會今天宣佈，自2月15日起，開放11家榮民之家的餘裕床位，提供65歲以上民眾安養、養護及失智照顧的機構住宿式服務。

至於一般民眾自費入住收費標準，輔導會表示，在安養方面（日常生活能自理者），每人每月含伙食費為12000元。養護方面（生自理能力缺損，需他人照顧，或需鼻胃管導尿護理服務者），含伙食費為每人每月新台幣22000元。失智方面（醫師診斷為失智症中度以上，且生活可以自理），含伙食費是每人每月新台幣32000元。

退輔會表示，將開放台北、新竹、雲林、白河、佳里、台南、岡山、花蓮、馬蘭、八德、中彰等11所榮家的餘裕床位，供一般老人申請入住；這些榮家均通過衛福部「高齡友善健康照護機構認證」，民眾如有入住及參訪需求，可逕洽各榮家輔導組詢問。

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  • 為擴大政府資源共享政策及呼應民眾需求，退輔會今天宣佈，自2月15日起，開放11家榮民之家的餘裕床位，提供65歲以上民眾安養、養護及失智照顧的機構住宿式服務。（資料照，記者何玉華攝）

    為擴大政府資源共享政策及呼應民眾需求，退輔會今天宣佈，自2月15日起，開放11家榮民之家的餘裕床位，提供65歲以上民眾安養、養護及失智照顧的機構住宿式服務。（資料照，記者何玉華攝）

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