內湖交通無解？柯文哲：是都市計畫失敗

台北市長柯文哲12日參加2017臺北渣打公益馬拉松，下場跑2公里。（記者張嘉明攝）

2017-02-12 10:19

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午參加「2017台北渣打馬拉松」，不僅下場跑2公里，也負責鳴槍起跑。而3公里賽事起跑時，許多民眾爭相跟柯拍照、握手，主持人笑說簡直跟內湖交通打結一樣塞車。媒體詢問柯是否一般民眾對內湖交通改善無感，柯說，內湖交通是都市計畫問題，不是交通問題，去年已經有改善5％到19％，會按著短中長期計畫繼續改善。

柯文哲解釋，內湖交通真正的問題不是交通，是都市計畫失敗，每天有15萬人要通勤，只有成功橋、成美橋跟自強隧道可以進出。他說，有人開玩笑說，除非松山機場搬走，增加跨基隆河橋梁，否則內湖交通無解。

柯文哲說，去年經過一年努力，各路段交通最少有改善5％，最多有19％，即使如此，居民未必有感，但北市府仍會按照計畫按部就班，至少不能讓內湖交通再惡化。

柯文哲過去雖然挑戰過「一日雙塔」，不過，今天跑馬拉松明顯體力不足，跑到一半就開始用走的，直到終點線前才衝刺。他說，雖然是跑2公里，但自己才跑1公里，認為自已平常運動只有爬樓梯，跑步還是需要再訓練。

台北市長柯文哲12日參加2017臺北渣打公益馬拉松，和藝人李毓芬一同為3公里路跑鳴槍。（記者張嘉明攝）

台北市長柯文哲12日參加2017臺北渣打公益馬拉松，可能因早起，直打哈欠。（記者張嘉明攝）

台北市長柯文哲12日參加2017臺北渣打公益馬拉松，下場跑2公里。（記者張嘉明攝）

2017臺北渣打馬拉松12日舉行，選手陸續跑回終點。（記者張嘉明攝）