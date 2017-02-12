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地震後萌犬度估守夜 網友心疼：快點睡啦

2017-02-12  10:38

〔即時新聞／綜合報導〕台南近海昨天凌晨1時12分發生規模5.6地震，台南市震度達6級，連高雄民眾都感受到劇烈搖晃。有名高雄網友在臉書分享，昨夜地震後，家中的鬆獅犬超窩心，看主人失眠，陪著一起守夜，還守到度估，貼心舉動吸引逾3萬4000人次觀看影片。

影片轉載至《爆料公社》後，多數網友看到這隻坐在電視機前，可愛又盡責的鬆獅犬，紛紛心疼表示「辛苦牠了」，要牠「快點睡啦」，還有人直言，很想將萌犬「抱緊處理」，也有人笑稱，「眼睛那麼小，就算睜開眼睛，還是會以為牠在睡覺」，另有網友模仿狗狗語氣，調侃「你不怕？我會怕啊！」

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  • 昨夜高雄地震後，這隻鬆獅犬盡責守夜守到打瞌睡。（圖擷取自《爆料公社》）

    昨夜高雄地震後，這隻鬆獅犬盡責守夜守到打瞌睡。（圖擷取自《爆料公社》）

  • 窩心萌犬盡責守夜的舉動，擄獲不少網友的心。（圖擷取自《爆料公社》）

    窩心萌犬盡責守夜的舉動，擄獲不少網友的心。（圖擷取自《爆料公社》）

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相關關鍵字： 守夜 度估 爆料公社 鬆獅犬
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