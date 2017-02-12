地震後萌犬度估守夜 網友心疼：快點睡啦

2017-02-12 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕台南近海昨天凌晨1時12分發生規模5.6地震，台南市震度達6級，連高雄民眾都感受到劇烈搖晃。有名高雄網友在臉書分享，昨夜地震後，家中的鬆獅犬超窩心，看主人失眠，陪著一起守夜，還守到度估，貼心舉動吸引逾3萬4000人次觀看影片。

影片轉載至《爆料公社》後，多數網友看到這隻坐在電視機前，可愛又盡責的鬆獅犬，紛紛心疼表示「辛苦牠了」，要牠「快點睡啦」，還有人直言，很想將萌犬「抱緊處理」，也有人笑稱，「眼睛那麼小，就算睜開眼睛，還是會以為牠在睡覺」，另有網友模仿狗狗語氣，調侃「你不怕？我會怕啊！」