日本人為何愛來台灣？旅居日本的他透露3大原因

知名景點九份常常會看到不少日籍旅客。（資料照）

2017-02-12 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣不少知名景點常常會看到不少日本人的身影，有PPT網友好奇為什麼台灣旅遊不便宜，但日本人還是喜歡來台旅遊？另名網友透露身邊日本友人對台灣的看法，原來他們喜歡來台旅遊有3大點！

網友「stantheman」在PPT指出，在台灣好好吃一頓台菜的價錢，在日本也可以吃到翻天，台灣也沒有日本人非飛來買不可的產品或是非參觀不可的景點，如果是想要享受便宜優質的假期為什麼不去泰國？

網友「kyotoing」回文透露，自己旅居在日本，身邊有很多日本朋友，有些朋友很希望可以來台灣出差，有些則是喜歡直接在台灣做生意，這樣就可以長期待在台灣。

「kyotoing」指出，主要原因有三點，第一是台灣的東西很好吃，他們認為台灣有很多日本吃不到的東西，種類千變萬化，水果蔬菜都好吃 連飲料的選擇都五花八門；第二是台灣很輕鬆，在服裝上、態度上、生活上，台灣給他們一種輕鬆愜意的感覺，加上是漢字的國家；最後是台灣人很友善，台灣人對日本人的態度普遍都很好，所以去台灣的時候會覺得整個環境大致上都很友善。

「kyotoing」強調，很多台灣人都有「台灣有什麼好玩的？幹嘛來？」的想法，那是因為在這個地方無法跳脫用另一種角度來看，「我自己旅居在日本，回台灣時也覺得台灣好吃又好玩，真的很想回去。」