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南部空污連2紅 環團嘆失去呼吸幸福

台南市這2天空氣品質不佳，均屬不健康的紅害等級。（記者蔡文居攝）

2017-02-12  09:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市等南部縣市空污嚴重，空品指標已連續2天達「紅害」等級。台南市空污防護自救會感嘆，「我們已失去自由呼吸的幸福！」呼籲大家站出來參加2月19日在高雄舉辦的反空污大遊行。

根據環保署的空品監測，台南、高雄等南部縣市，昨天一整天各空品測站幾乎都是滿江紅，空品指標（AQI）均達150以上的不健康紅害等級，有的甚至高達160以上。

今天空污指數雖然稍降，但仍然達150以上。台南市測站上午7點為152，8點則是151，而高雄楠梓則最高達157。

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  • 台南，高雄空品指標紅通通一片。（記者蔡文居翻攝）

    台南，高雄空品指標紅通通一片。（記者蔡文居翻攝）

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