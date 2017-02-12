| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嚇死人！馬達從天而降 馬拉松跑者被K頭送醫 疑似耕耘機暴衝 男子反被重壓命危 網球》張凱貞發威 台奪聯邦盃歷史性勝利
 首頁 > 生活

中客不來害慘飯店業？ 網友怒批：假新聞

2017-02-12  10:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄飯店業者接受中國媒體訪問時表示，由於中國旅客大幅銳減，高雄的住房價被砍到「血流成河」，住宿一晚的價錢只剩800元，並且導致多間飯店求售。網友們質疑，報導中的「業者」皆不具名，新聞可信度低。

根據《中評社》報導，不具名的高雄飯店業者表示，中國旅客銳減使得飯店業削價競爭、稱「有三星級飯店推出高雄住宿一晚只要新台幣800元優惠」，並且形容：「大家已經殺到見骨、血流成河。 」還說：「如果政府再不重視，不用多久，很多人要準備跳樓了。 」

網友對此十分不以為然，認為這是中國媒體操弄議題的假新聞，並且狠酸：「全部都不具名，隨便你講啊」、「那麼便宜我怎麼沒住過？」、「到底哪幾間？是不會貼出來讓大家看看原本風評如何？」、「沒有不景氣只有不爭氣」、「沒競爭力的爛草莓」、「這是假新聞嗎？一月去高雄打電話幾乎每間都客滿。」

網友指出，一晚800元才是合理的房價，住房太貴一直都是台灣觀光業的發展困境。

廣告
  • 中媒報導，中國旅客銳減以後，高雄的飯店業者哀嚎房價被殺到「血流成河」，網友們對此說法不以為然。（資料照，記者王榮祥攝）

    中媒報導，中國旅客銳減以後，高雄的飯店業者哀嚎房價被殺到「血流成河」，網友們對此說法不以為然。（資料照，記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中客不來 假新聞 飯店業 高雄
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：中客不來害慘飯店業？ 網友怒批：假新聞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.