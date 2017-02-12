中客不來害慘飯店業？ 網友怒批：假新聞

2017-02-12 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄飯店業者接受中國媒體訪問時表示，由於中國旅客大幅銳減，高雄的住房價被砍到「血流成河」，住宿一晚的價錢只剩800元，並且導致多間飯店求售。網友們質疑，報導中的「業者」皆不具名，新聞可信度低。

根據《中評社》報導，不具名的高雄飯店業者表示，中國旅客銳減使得飯店業削價競爭、稱「有三星級飯店推出高雄住宿一晚只要新台幣800元優惠」，並且形容：「大家已經殺到見骨、血流成河。 」還說：「如果政府再不重視，不用多久，很多人要準備跳樓了。 」

網友對此十分不以為然，認為這是中國媒體操弄議題的假新聞，並且狠酸：「全部都不具名，隨便你講啊」、「那麼便宜我怎麼沒住過？」、「到底哪幾間？是不會貼出來讓大家看看原本風評如何？」、「沒有不景氣只有不爭氣」、「沒競爭力的爛草莓」、「這是假新聞嗎？一月去高雄打電話幾乎每間都客滿。」

網友指出，一晚800元才是合理的房價，住房太貴一直都是台灣觀光業的發展困境。