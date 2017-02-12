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大安濱海樂園入口的北汕路拓寬 土地公不搬家

大安區北汕路拓寬卡到土地公廟，經吳敏濟議員會勘協調，要求施工單位不可損及廟宇地基，金亭則拆除後移地重建，以利工程進行。（記者歐素美攝）

2017-02-12  09:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市府斥資5200萬元拓寬北汕路，以便大安區每年舉辦沙雕季及音樂祭時，民眾出入方便，但北汕路拓寬卡到土地公廟，經市議員吳敏濟協調，地方同意拆除現有金亭，再由市府移地重建，以利道路拓寬。

市議員吳敏濟為帶動大安區觀光及繁榮，向市府爭取102年起在大安濱海樂園舉行音樂祭，103年起舉辦沙雕活動，每年皆吸引近10萬人次遊客到訪，但大安濱海樂園聯外道路狹窄且缺乏停車位，常造成假日塞車等交通亂象。

吳敏濟多次邀集觀光、建設、交通、警察局等到場會勘，並在議會提案爭取市府拓寬濱海樂園南側及北側聯外道路，市府於103年編列1737萬5000元拓寬長190米的南側聯絡道路，成為15米寬的道路，目前已完工使用，104年再編列5200萬拓寬北汕路，工程長度為570米、寬15米，去年12月用地取得後，今年1月開始施工，預計年底完工。

由於北汕路拓寬，工程設計將損及一旁土地公廟的地基及金亭，吳敏濟邀集建設局、大安區公所主秘許宏綺及大安區福住里長吳添福等會勘協調，要求道路拓寬應避免破壞廟宇地基，但金亭因施工面臨拆除，施工單位需日後另於廟前右側興建一座新的金亭供信徒使用。

吳敏濟並發現施工單位施工進度緩慢，且未做好灑水及防塵設施，導致冬季東北季風來襲時到處飛沙走石，要求改善，並希望建設局能積極趕工，若能在今年海洋音樂祭及沙雕季前完工，將可提供解決活動期間交通壅塞問題。

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  • 大安濱海樂園入口的北汕路正進行拓寬，市議員吳敏濟要求施工單位做好防塵等工作。（記者歐素美攝）

    大安濱海樂園入口的北汕路正進行拓寬，市議員吳敏濟要求施工單位做好防塵等工作。（記者歐素美攝）

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