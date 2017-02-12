暖衣、熱食、義診 慈濟關懷寒士全台啟動
2017-02-12 08:51
〔記者陳炳宏／台北報導〕隨著強烈寒流來襲，各地社福單位也不斷尋找寒士送暖，日前慈濟基金會，持續關懷獨居老人、街友等弱勢族群在嚴冬的禦寒問題，從2月初開始，配合社工及各社福團體、結合醫護體系，在全台啟動關懷網絡，針對社區街友、獨居老人、以及平常補助的照顧戶，進行關懷與提供物資外。
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其中， 2月9日傍晚，慈濟屏東分會緊急啟動「低溫禦寒關懷」，前往屏東市中山公園分送熱薑湯、暖暖包、保暖衣物給需要的街友們，，慈濟志工待命出勤訪視，陪伴獨老與寒士們度過寒冬。志工關懷之餘，也邀約街友可以點滴付出，把握機會利益社會。
在中部地區， 2月10日晚上，由慈濟人醫會紀邦杰醫師帶領慈濟志工前往台中火車站進行街友關懷送暖行動，攜帶包括保暖外套、圍巾、禦寒衣物、熱粥、麵包等物資，提供給遊民，同時檢視遊民衛生與身體狀況，由於部份遊民有病痛及傷勢，慈濟中區人醫會也利用寒冬送暖訪視關懷機會，提供遊民義診服務。
而在最冷的北部地區，2月11日晚上，大台北地區志工也帶著禦寒、熱食等等物資，前往板橋火車站、體育館進行街友寒冬送暖關懷行動。
在花東地區，慈濟志工更是上山前往部落，除攜帶物資、關懷照顧戶要注意保暖，也叮囑有血糖、血脂、血壓三高症狀者，加強注意飲食控制，噓寒問暖不但暖身更是暖心。
慈濟基金會表示，慈濟志工準備簡單的生活用品、熱食，以幾句貼心的問候互動，希望在這寒冬深夜裡，讓落難不得已者，不僅能有一頓熱食可溫飽身體，更有充足衣物得以禦寒，希望能讓他們感受到人與人之間的真情關懷，也為社會注入暖流，正是體現佛經中「不忍眾生受饑寒，不讓人間有缺憾」的真諦。
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