冷氣團影響空氣品質 高屏地區9測站達「紅害」
2017-02-12 08:41
高市空氣品質不佳。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕受冷氣團南下影響，高市大氣擴散不佳，今早空氣品質不佳，鳳山等9個測站達「紅害」，尤以楠梓站AQI達157最高，市府環保局提醒民眾留意。
環保署今提醒埔里、竹山及雲嘉南地區橘色提醒，表示對敏感族群不健康；另台南及高屏地區則是紅色警示，強調對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。
尤以高市空氣品質最差，9測站呈現「紅害」程度，包括鳳山、前金、楠梓、仁武、左營、前鎮、小港、前金、復興9測站達「紅害」程度，AQI空氣品質指標超過150，達紅色不健康警戒值，其中楠梓站AQI達157最高，空氣品質最差。
市府環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。
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