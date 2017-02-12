花蓮也要蓋觀光纜車 預計今年底規劃案出爐
2017-02-12 07:49
有媒體報導指出，花蓮縣打算重啟「觀光纜車BOT計畫」，日前已完成2條線的可行性評估，預計今年底規畫案出爐後就可開始招商。（資料照，記者謝佳君攝）
〔即時新聞／綜合報導〕全台不少觀光景點都運用纜車作為吸引遊客的利器，有媒體報導指出，相隔了將近40年，花蓮縣打算重啟「觀光纜車BOT計畫」，日前已完成2條線的可行性評估，預計今年底規畫案出爐後就可開始招商。
據《聯合報》報導，花蓮縣日前完成鯉魚潭及金針山2條纜車路線的可行性評估，2條路線皆長約4公里，造價約21億元，經費全來自於BOT。未來將以每公里收費30元試算，估算約在第18及17年就可回本，預計今年底規畫案出爐，再舉辦地方說明會凝聚共識後，就可著手招商。
報導也提到，觀光業界大多認為纜車可帶來商機，有20年經驗的導遊表示，纜車可解決當地交通壅塞問題。但有民眾則擔憂蓋纜車需承擔高額維護成本，甚至新鮮感過了，未來可能淪為「蚊子纜車」。
花蓮縣日前完成鯉魚潭及金針山2條纜車路線的可行性評估，2條路線皆長約4公里，造價約21億元，經費全來自於BOT。（資料照，記者游太郎攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 〈看門道評味道〉當令時蔬 賞味正對時
- 眾遊客摸 金城武樹旁小精靈折翼
- 錢柏渝心疼愛貓 斷不開前男友
- 大支帶頭做公益 玖壹壹熱狗尬球技
- 還不出母開刀費 孝子慘遭凌虐
- 《回歸傳統》東勢新丁粄節 丁粄綠轉紅
- 《自由廣場》請小英為曹老師主持公道
- 反對年金改溯及既往 李來希嗆打訴訟戰
- 又來了！共軍三艦隊赴西太平洋會師演訓
- 東山PPAP哥 有「蛋蛋」的夢想
- 梅蘭妮亞 沒陪安倍妻遊華府
- 中職限制鬆綁 季中也能迎回小小郭
- 學生傳LINE借3萬 暖師匯款救急險遭騙
- 港鐵縱火案 台籍女師二級燒傷
- 0.1公噸男 硬上50公斤女房仲
- 低薪、景氣冷台灣實體黃金需求４年新低
- 芭樂農推廣橄欖球 企業捐20萬響應
- 歐盟執委會主席擔心 英脫歐談判搞分化
- 賴佩霞裝醜喊過癮 黃尚禾打手槍被打槍
- 周湯豪深夜發文 怒嗆瘋狂粉絲
- 《自由廣場》「全球十大最佳冬季旅遊」有感
- 「長城」造價太昂貴 川普揚言親自出馬砍價
- 《推動直轄市新區自治政策》前台南縣長蘇煥智 表態選北市長
- 台南市定古蹟農試場官舍 變身台日交流平台
- 北京打壓加劇 立委：不須隨之起舞
- 哈林搶頭香 放話「全家都來了」
- 獸父拗檢查處女膜 當繼室面性侵女兒
- 一週大事（2月5日至11日）
- 二二八70週年 紀念活動上百場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese wounded in HK fire attack
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 富邦「全輝龍」 再領複數年約
- 反制空拍機、輕航機侵擾 軍方硬起來
- 4強末班車 北一女贏了就上
- 〈婚姻幸福學〉先生重度依賴父母 凡事報備沒隱私
- 台灣紡織業再擴張 前進美國設廠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Democracy movement exhibition launched
- 續演黑馬秀 東山連勝還不夠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：花蓮也要蓋觀光纜車 預計今年底規劃案出爐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分