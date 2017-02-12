花蓮也要蓋觀光纜車 預計今年底規劃案出爐

有媒體報導指出，花蓮縣打算重啟「觀光纜車BOT計畫」，日前已完成2條線的可行性評估，預計今年底規畫案出爐後就可開始招商。（資料照，記者謝佳君攝）

2017-02-12 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕全台不少觀光景點都運用纜車作為吸引遊客的利器，有媒體報導指出，相隔了將近40年，花蓮縣打算重啟「觀光纜車BOT計畫」，日前已完成2條線的可行性評估，預計今年底規畫案出爐後就可開始招商。

據《聯合報》報導，花蓮縣日前完成鯉魚潭及金針山2條纜車路線的可行性評估，2條路線皆長約4公里，造價約21億元，經費全來自於BOT。未來將以每公里收費30元試算，估算約在第18及17年就可回本，預計今年底規畫案出爐，再舉辦地方說明會凝聚共識後，就可著手招商。

報導也提到，觀光業界大多認為纜車可帶來商機，有20年經驗的導遊表示，纜車可解決當地交通壅塞問題。但有民眾則擔憂蓋纜車需承擔高額維護成本，甚至新鮮感過了，未來可能淪為「蚊子纜車」。