寒流讓菜農笑了！高麗菜價終於回漲

高麗菜價終於回升，圖為老農種出巨無霸高麗菜。（資料照，記者楊金城攝）

2017-02-12 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕高麗菜價跌到隨人摘，菜農心痛，但這波寒流來襲，終於讓高麗菜在火鍋發威的情況下，止跌回升，根據台北農產運銷公司昨日統計，賣相最好的每公斤9元，平均價為6.7元，較前一日4.8元上漲將近2元，一顆高麗菜價約是在30~50元。

綜合媒體報導，農糧署統計，之前高麗菜賤傷農的情況，逐漸獲得控制，包括全台供應面積已經從最高點290公頃，減產96公頃到2月194公頃，來到194公頃，接近180公頃的合理範圍；且這波寒流助威，不止使得蔬菜生長速度變緩，加上吃火鍋、薑母鴨的清費大增，帶動高麗菜銷售，也帶動價格回穩。