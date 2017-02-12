全台18縣市持續低溫特報 今晨淡水僅8.4度

氣象局指出，今天各地清晨低溫大多在10至13度，白天高溫則僅有15至21度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-12 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受到寒流影響下，今天（12日）各地清晨低溫大多在10至13度，白天高溫則僅有15至21度，氣象局也於今晨針對全台18縣市持續發佈低溫特報。

氣象局表示，今天北部、東北部低溫約10、11度，花東及南部只有12、13度，白天中南部高溫可以來到20、21度，北部、東半部高溫則在15到18度。降雨方面，基隆北海岸、東半部地區及北中南的山區仍有局部短暫雨。

下週一、下週二（13日、14日）寒流逐漸減弱，但夜晚清晨在輻射冷卻影響下，氣溫仍偏低，中部以北只有10、11度，東半部及南部則在13到15度，北部、東半部白天的溫度在18到22度間，中南部則有23到25度左右。

空氣品質部分，今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 8 ~ 13 8 ~ 16 9 ~ 17 9 ~ 15

國際都市氣象：

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氣象局於今晨針對全台18縣市發佈低溫特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中低量級。（取自氣象局網站）