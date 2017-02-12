02/12 各報重點新聞一覽

2017-02-12 06:14

自由時報

網傳地震樓倒假照// 散播不實災情 2年刑

台南昨晨一點十二分發生規模五．六強震後，廿九歲葉男和十七歲鄭女在十八分鐘後開始在網路上散播南市金華路有大樓傾斜的照片，造成恐慌，南市刑大科偵隊在十二小時後逮捕葉男和鄭女，兩人面臨刑法恐嚇公眾罪的兩年以下有期徒刑。

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政院拚經濟 將提8千億基建特別預算

為全力拚經濟，行政院初步決定將提出規模超過八千億元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算案，以特別條例立法列為立法院新會期優先法案，將分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大面向推動，主要推動軌道建設與縣市河川整治，軌道建設包括北宜直鐵、東部鐵路雙軌化、台南鐵路地下化等。

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美日加強同盟 釣魚台適用安保

美國總統川普與日本首相安倍十日發表共同聲明，強調美日不可動搖的同盟關係是亞太和平、繁榮和自由的基石，美國防禦日本的承諾絕不動搖。川普在聲明中確認，釣魚台列嶼適用美日安保條約，反對任何損害日本在這些島嶼行政權的片面舉動，可說是安倍的一項外交勝利。川普也接受了安倍邀請，在今年訪問日本。

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蘋果日報

5.6強震 元宵撼台南

元宵震台南！去年2月6日小年夜台南永康區維冠金龍大樓遭遇強震倒塌115死百傷慘案剛滿周年，台南市近海昨晨1時12分又發生規模5.6地震，台南市區強烈晃動約十秒鐘，最大震度安平區6級，高雄也有4級，共造成4人受傷，讓台南人「以為維冠地震再度發生！」劫後餘生的維冠大樓受災戶更飽受驚恐，甚至被嚇哭，一夜未眠。中央氣象局指，這起地震是今年來台灣最大規模地震，未來2周不排除還有規模4左右餘震發生機會。

全民祈福 港鐵遭焚 台女講師插管

香港地鐵列車前晚發生近40年來最嚴重縱火案，包括台灣女遊客張欣茹在內19人受傷，其中3人重傷。醫師表示，張欣茹傷勢嚴重，疑吸入有毒氣體致氣管受傷，目前須靠儀器協助呼吸，須等到能自行呼吸後方可返台治療。她家人已趕赴香港醫院探視。

聯合報

禽流感疫情擴大 花蓮鴨、台南火雞「淪陷」

禽流感疫情擴大。國內月初首度發現花蓮幼鵝感染會禽傳人的Ｈ５Ｎ６禽流感後，防檢局昨又確診周圍三公里的養鴨場鴨隻也感染Ｈ５Ｎ６及Ｈ５Ｎ２禽流感， 所幸在運送到宜蘭屠宰場後被攔截；而台南日前三千多隻火雞暴斃，昨也確認染上禽流感，但何種病毒今才能檢出。

川、安談釣魚台：適用美日安保

美國總統川普十日與日本首相安倍晉三在白宮舉行首次高峰會談，聚焦美日同盟與經濟關係。白宮表示，雙方確認「美日安保條約」適用於釣魚台列嶼，反對任何片面破壞日本對釣魚台列嶼行政權的行動。

中國時報

瘋傳台南大樓塌、高捷失火 3造謠小屁孩 抓到了

昨日凌晨南台地牛翻身，台南市有一男一女把去年0206倒塌的大樓照片，上網宣稱是「金華路的大樓倒了」，引來臉書社團和LINE群組瘋傳。無獨有偶，高雄市17歲林姓少年，也在網路PO文謊稱「高雄捷運車廂失火」。該3人昨日分別遭到警方逮捕，分別依刑法恐嚇公眾罪、社會秩序維護法函送法辦。

平溪元宵夜 千盞天燈祈福

全台金雞慶元宵，新北市平溪天燈節活動昨整天在十分廣場進行，晚間6時半許市長朱立倫與日本台灣交流協會代表沼田幹夫抵達會場，兩人分別於20呎高的「臺日觀光」意象主燈題上「積善積福」及「敬天愛人和顏愛語」等字，連同台下150盞天燈冉冉升空，點亮平溪山城。