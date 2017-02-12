| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

清晨冷吱吱 中南部白天回溫

2017-02-12  05:52

〔中央社〕在寒流及輻射冷卻加成下，今天清晨台灣西半部氣溫仍偏低，氣象局預測，白天中南部明顯回溫，高溫可來到攝氏20、21度，北部及東半部15到18度，離島及沿海地區注意強陣風。

氣象局指出，西半部雲量較少的地方，清晨低溫約在9度左右，北部、東北部則約10、11度，花東及南部略高，約有12、13度，保暖的工作仍舊不可少。

由於台灣附近水氣逐漸減少，新竹以南的平地陽光幾乎都有機會露臉，白天中南部部分地方的氣溫明顯回升；降雨方面，基隆北海岸、東半部地區及北中南的山區仍有局部短暫雨。

在空氣品質指標（AQI）預報方面，高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：清晨冷吱吱 中南部白天回溫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.