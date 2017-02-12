清晨冷吱吱 中南部白天回溫
2017-02-12 05:52
〔中央社〕在寒流及輻射冷卻加成下，今天清晨台灣西半部氣溫仍偏低，氣象局預測，白天中南部明顯回溫，高溫可來到攝氏20、21度，北部及東半部15到18度，離島及沿海地區注意強陣風。
氣象局指出，西半部雲量較少的地方，清晨低溫約在9度左右，北部、東北部則約10、11度，花東及南部略高，約有12、13度，保暖的工作仍舊不可少。
由於台灣附近水氣逐漸減少，新竹以南的平地陽光幾乎都有機會露臉，白天中南部部分地方的氣溫明顯回升；降雨方面，基隆北海岸、東半部地區及北中南的山區仍有局部短暫雨。
在空氣品質指標（AQI）預報方面，高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。
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