美濃橙蜜香蕃茄夯引覬覦 農民養狗、裝監視器防賊

型農張家芸被偷5次蕃茄，只剩下蒂頭及未熟蕃茄。（記者陳文嬋翻攝）

2017-02-11 23:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「高雄首選」農產品聞名全國，是全國最大的美濃農業專區，經濟產值突破10億元，尤以橙蜜香蕃茄等產業，近來引起宵小覬覦，農產品無所不偷，連地瓜也被人挖走，農民每次被偷數萬元，自力救濟養狗、加裝監視器防竊。

市府農業局主打「高雄首選」農產品獲好評，尤以高雄穀倉美濃區作物豐富多元，是全國最大的農業專區，面積高達1400公頃，重視產銷履歷驗證，包括橙蜜香蕃茄、木瓜等產業，品質比其他產地勝出，農產品深受消費者喜愛，市場價格一枝獨秀，比去年上漲1倍。

值得一提的是，橙蜜香蕃茄種植面積僅200公頃，經濟產業卻高達6億元，每公斤一度飆到410元，目前產地價每斤70、80元，近來引起宵小覬覦，農產品無所不偷，其中蕃茄因價格好，被偷情況最嚴重，木瓜、紅龍果也被偷，農民每次損失數萬元，連植株也被扯斷，氣罵竊賊沒良心！

型農張家芸接連被偷5次蕃茄，她說，只要蕃茄一成熟變色，立刻引來竊賊摘果，偷到只剩下蒂頭，總計損失15萬元，令她欲哭無淚，氣罵竊賊沒良心，讓農民心血白費；最誇張的是，連有機地瓜長在土裡，也被小偷潛入農田，翻土開挖偷走。

型農李政欣種植1甲地木瓜，準備外銷國際市場，沒想到他前一晚見木瓜變黃成熟，準備隔天一早下田採收，沒想到他一覺醒來，木瓜竟被小偷採光，害他一夜損失7、8萬元，今年被偷2次，將加裝監視器防賊。