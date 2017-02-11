| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

炮火少了 歡樂多了 台東市聯合遶境秩序見改善

炮火少了，台東市照樣有元宵歡樂氣氛，三太子陣頭的人氣最旺。（記者黃明堂攝）

2017-02-11  23:43

［記者黃明堂／台東報導］有70年歷史的台東市元宵聯合遶境活動，往年炮火通宵，炮屑滿路，有人感覺徹夜不得安寧，但今年元宵獲得改善；往年的炮火重地中華路，今晚11點左右已逐漸恢復平靜，遶境隊伍力拚12日凌晨1點前在終點四維路底結束。

今年的元宵遶境跟往年不同，主辦數十年的天后宮因多種因素棄辦，在台東市長張國洲與縣議員疾呼下，改由「台東市傳藝文化協會」接辦，並從傳統的遶境2天，改為1天遶境，隔天定點表演，參與陣頭從往年最多70廟宇，縮減到只剩40，路線也大改變。

往年元宵2夜都喧鬧至清晨方休，很多人享受熱鬧氣氛，但也有很多人受不了，抗議被吵得睡不著。

但在主辦單位多方改革下，今年的元宵炮火已大幅減少，過去包括中華路等多條重點道路，都鋪上厚厚炮屑，但今天連最鬧區的中華路，大致保持潔淨路面，如有大量炮炸，也立即有人清掃。晚間10點，在尾端壓陣的警車已出現在中華路與新生路口，遶境隊伍逐漸脫離鬧區。

少了炮火，加上寒流，街頭觀眾雖較往年減少，少了煙硝味及震耳炮聲，但歡樂不減，有很多受歡迎的陣頭，都被群眾包圍，共享節慶歡樂氣氛，像電音三太子，永保笑臉，一路散播歡樂熱力，人氣最旺。

廣告
  • 元宵夜晚間11點，台東市聯合遶境隊伍壓陣的警車已進入中華路，恢復平靜，往年此時仍是不夜炮城。（記者黃明堂攝）

    元宵夜晚間11點，台東市聯合遶境隊伍壓陣的警車已進入中華路，恢復平靜，往年此時仍是不夜炮城。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元宵 台東市聯合遶境 炮屑 遶境
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：炮火少了 歡樂多了 台東市聯合遶境秩序見改善


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.