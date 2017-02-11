炮火少了 歡樂多了 台東市聯合遶境秩序見改善
2017-02-11 23:43
炮火少了，台東市照樣有元宵歡樂氣氛，三太子陣頭的人氣最旺。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］有70年歷史的台東市元宵聯合遶境活動，往年炮火通宵，炮屑滿路，有人感覺徹夜不得安寧，但今年元宵獲得改善；往年的炮火重地中華路，今晚11點左右已逐漸恢復平靜，遶境隊伍力拚12日凌晨1點前在終點四維路底結束。
今年的元宵遶境跟往年不同，主辦數十年的天后宮因多種因素棄辦，在台東市長張國洲與縣議員疾呼下，改由「台東市傳藝文化協會」接辦，並從傳統的遶境2天，改為1天遶境，隔天定點表演，參與陣頭從往年最多70廟宇，縮減到只剩40，路線也大改變。
往年元宵2夜都喧鬧至清晨方休，很多人享受熱鬧氣氛，但也有很多人受不了，抗議被吵得睡不著。
但在主辦單位多方改革下，今年的元宵炮火已大幅減少，過去包括中華路等多條重點道路，都鋪上厚厚炮屑，但今天連最鬧區的中華路，大致保持潔淨路面，如有大量炮炸，也立即有人清掃。晚間10點，在尾端壓陣的警車已出現在中華路與新生路口，遶境隊伍逐漸脫離鬧區。
少了炮火，加上寒流，街頭觀眾雖較往年減少，少了煙硝味及震耳炮聲，但歡樂不減，有很多受歡迎的陣頭，都被群眾包圍，共享節慶歡樂氣氛，像電音三太子，永保笑臉，一路散播歡樂熱力，人氣最旺。
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