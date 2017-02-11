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台灣燈會有空拍機遭擊落？疑為民眾誤傳

因人潮太過擁擠，台灣燈會退場時全擠在迎賓門。（記者廖淑玲攝）

2017-02-11  22:49

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林燈會傳出官員車隊離場時車禍，網路還傳出有空拍機掉落，忙壞主辦單位，但因人車太多，晚間10點半虎尾所有聯外道路仍大塞車，大大考驗雲林縣政府團隊應變。

經國道四隊勤指中心證實，今天晚上6點半左右，在國道一號北上236公里處，有一輛自小客車和行政院一部公務車不慎擦撞，人員均安，並非媒體報導，總統或行政院車隊。

至於，媒體報導在燈會結束時，車隊離場發生車禍及空拍機意外等，經警方證實均無此事。

雲林縣警察局長黃明昭否認有此事；雲林縣副縣長丁彥哲表示也未聽說有空拍機遭擊落，疑是民眾誤傳。

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  • 因人車太多，晚間10點半虎尾所有聯外道路仍大塞車。（記者廖淑玲攝）

    因人車太多，晚間10點半虎尾所有聯外道路仍大塞車。（記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會擠進150萬人次。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會擠進150萬人次。（記者廖淑玲攝）

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