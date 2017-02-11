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港鐵受傷台女張欣茹 中州科大：受愛戴的好老師

張欣茹與愛犬合影。（翻攝張欣茹臉書）

2017-02-11  22:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕香港地鐵昨日發生縱火案，一名38歲台籍女性旅客慘遭波及，中州科技大學證實為該校觀光與休閒管理系系助理張欣茹，在校除協助系主任也兼任講師。學校表示，張老師教學認真、活潑，去年還剛接任導師工作，不少班上學生得知導師受傷後，紛紛透過Line、簡訊通知也為她祈福，希望她平安渡過困境。

中州科大觀光與休閒管理系主任鍾起岱表示，張老師旅行經驗豐富，加上個性活潑，深受學生愛戴，在中州科大服務10年間，曾在幼保系、健康學院等單位擔任助理，當晚接到消息後即馬上通知她家屬前往香港照料，由於她受傷嚴重，仍住在加護病房，暫時無法言語，未來可能視恢復狀況，再搭醫療班機返台接受治療。

張欣茹畢業明道大學教學藝術研究所，專長導覽解說與國際禮儀等，她的個人臉書上放滿跟親友還有愛犬到處旅遊的照片，春假才從法國旅行回來，這次再赴港旅遊卻不幸被火焚傷，不少選修她課程的學生也透過校方Line群組祈福，校方也表示，開學在即，張老師授課課程將會視情況調整。

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