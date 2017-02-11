台南鹽水蜂炮主炮城施放 60萬蜂炮傾巢而出

鹽水蜂炮每年總是吸引大批民眾前來感受蜂炸震撼魅力。（記者張忠義攝）

2017-02-11 22:48

〔記者楊金城／台南報導〕元宵夜，鹽水蜂炮活動進入最高潮，晚間9點，主炮城金雞報喜慶元宵施放，有煙火瀑布、高空煙火和60萬支蜂炮傾巢而出，讓遊客大呼過癮，鹽水成了不夜城，放蜂炮將到12日凌晨3點過後才有可能結束，快來犁炮享受槍淋彈雨的緊張刺激感。

鹽水國中集中施放區，現場人山人海，擠看主炮城，台南市長賴清德說，歡迎各地遊客來參與世界級、最精彩、最刺激的鹽水蜂炮，「一生一定要有一次的體驗！蜂炮打到身上，把不如意打掉，是神明的祝福，希望台灣平安順利」。

主炮城金雞報喜慶元宵，現場先點燃瀑布煙火，並在倒數計時後兩座炮城先開火，主炮城最後登場，60萬發蜂炮傾巢而出，群眾興奮歡呼很刺激。

晚間神轎從鹽水武廟出發遶境後，展開犁蜂炮，一座座炮城開轟，蜂炮咻咻從炮城竄出，吸引10多萬名遊客到鹽水衝炮城。

因炮城施放，產生煙霧，鹽水空氣中充滿煙炮味，台南市環保局人員拿儀器監測空污數據，遊客一定要戴口罩。

到晚上10點，有4名遊客被炮炸傷，其中1人是外籍遊客，幸好都是皮肉傷。