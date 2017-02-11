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平溪天燈節登場！警創「貼紙辨識法」疏車流

新北市政府11日舉行「平溪天燈節」，晚上陸續施放8波天燈。（記者方賓照攝）

2017-02-11  23:00

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市平溪天燈節被國際媒體稱為「此生必遊」的經典節慶，今日晚上於十分廣場登場，活動將分為8波進行，施放共1600盞天燈。警方沿線設制管制站，為快速辨識有無通行證，新店警分局也以「貼紙辨識法」，領有通行證或平溪居民身分證的民眾，可貼上貼紙快速通過，增加效率。

警方表示，前往平溪天燈節會場路上會經過深坑以及石碇交流道，碰巧又遇到週末首日民眾前去宜蘭遊玩車流。為此特別在文山路與烏月路口、石碇交流道、文山路與北深路口規劃了綿密交通疏導措施以及利用監視器系統掌握活動當日各路口車流狀態，以利第一時間加派警力疏導。

新店警分局在此也呼籲民眾多利用活動接駁公車或火車等大眾交通工具前來會場一起共襄盛舉。

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  • 警方前往平溪的路上沿線設置管制站。（記者陳薏云翻攝）

    警方前往平溪的路上沿線設置管制站。（記者陳薏云翻攝）

  • 新北市政府11日舉行「平溪天燈節」，晚上陸續施放8波天燈。（記者方賓照攝）

    新北市政府11日舉行「平溪天燈節」，晚上陸續施放8波天燈。（記者方賓照攝）

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