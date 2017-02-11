這波寒流太強！全台三天累計103人猝死

強烈寒流造成氣溫驟降，三天來統計已有103人因天冷猝死，提醒民眾務必做好保暖準備。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-11 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕強烈寒流造成氣溫驟降，三天來統計已有103人因天冷猝死，提醒民眾務必做好保暖準備，並留意家中長輩及幼兒的身體狀況。

綜合媒體報導，據消防局急救送醫資料統計，截至今（11日）晚間9點，因低溫引起心血管問題猝死的案例已增至103起，其中以60歲以上長者居多，消防單位呼籲民眾做好保暖準備。

亞東醫院心臟內科心導管室主任許榮城表示，寒流低溫容易誘發心血管疾病，三高患者除了要按時服藥，也應多喝溫開水，降低血液濃稠度，並注意頸部及四肢的保暖。室內外溫差大，民眾出門前務必先穿好保暖衣帽及口罩。

衛生局也提醒，如果民眾忽然感到胸悶、胸痛、冒冷汗、四肢冰冷，可能是急性心肌梗塞發作；若出現肢體麻痺、半身不遂、意識模糊、嘴歪眼斜、步態不穩等症狀，可能是急性腦中風，需儘速就醫。