台灣燈會超美「真人」花燈 夢幻指數破表！
2017-02-11 22:21
台灣燈會新住民燈區超美「真人」花燈亮相，讓人驚豔。（記者廖淑玲攝）
［記者廖淑玲／雲林報導］你看過真人花燈嗎？今年雲林燈會全國首創「新住民燈區」，今晚由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋點燈，原本台上看似不動的假人娃娃，點燈後竟是超美的白紗「真人」花燈現場走秀，夢幻指數破表。
扮演「真人」花燈的名美髮師AMY吳淑苓，同時也是勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託雲林縣新移民姊妹協會「新住民職訓班｣指導老師，AMY說，自己就是超級禮服迷，家裡收藏上萬件禮服，這次她挑了3件舊禮服改造，由新住民職訓班學員每件手工縫上100多顆LED燈及10多顆3號電池而完成。
許多人對這「機關｣禮服很好奇，還擔心會不會燙到，AMY笑說，電池及開關是藏在胸部及頭頂，只有一點點溫溫的「很溫暖啦！｣，她也期待這件燈光禮服，有一天可以穿著在某一位新娘身上，成為最炫亮的新娘。
柯呈枋說，這是職訓師生首次登上台灣燈會舞台，還有15名越南籍學員上台表演走秀，相當值得肯定，尤其新住民常因語言不通、文化差異等問題難融入台灣就業市場，分署每年委外開辦新住民職訓專班，包括美髮美容、餐飲、裁縫、文書電腦班等，協助新住民順利在台就業，今晚大家的表現值得喝采，歡迎全國遊客參觀台灣燈會時，一定要到新住民燈區給大家加油。
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真人花燈禮服是由新住民改裝。（記者廖淑玲攝）
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋為台灣燈會真人花燈點燈。（記者廖淑玲攝）
台灣燈會首度推出新住民燈區，讓人讚嘆。（記者廖淑玲攝）
台灣燈會首度新住民燈區美不勝收，創意十足。（記者廖淑玲攝）
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