會噴水的燈籠？ 網友：這燈籠不正經

網友分享這個會噴水的的燈籠，奇特的造型讓不少人笑翻。（圖擷取自影片）

2017-02-11 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）是元宵節，許多人多前往燈會賞燈，但你看過會噴水的燈籠嗎？

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出影片，分享這個奇特的燈籠，其底座為一個蓮花，上面則是有著一隻鯉魚和一個「蓮花童子」。不過待打開燈籠的開關後，鯉魚竟不斷朝「蓮花童子」噴水，讓網友感到十分不解，表示「一直噴臉是有什麼含義嗎？」

貼文分享到爆料公社粉絲專頁，不少網友笑翻，並紛紛留言表示：「一看就知道不是什麼正經的東西」、「了不起，負責」、「多喝水沒事沒事多喝水」、「噴的你不要不要的」、「噴的你滿臉都是！」、「悲慘，寒流來襲還要被魚射個滿臉」

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