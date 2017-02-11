新埔迎天穿 「12生肖」巨型花燈踩街鬧元宵
88公尺長的「遊大龍」動員近百人一起撐、持踩街，一路綿延看不到盡頭，非常壯觀。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／新埔報導］迎接下週四（農曆正月20）客家天穿日的來到，新竹縣新埔鎮1年1度的天穿花燈踩街秀今晚登場。今年主題是「12生肖」，在在地企業的回饋贊助下，這12個需要6到10個人不等推拉的大型移動燈車，率領數10個踩街隊伍和其他創意花燈一起遊街，替明（12）日晚同樣在新埔登場的元宵晚會造勢。
「2017新埔花燈慶元宵暨迎天穿～鬥燈藝術踩街嘉年華」今晚在縣長邱鏡淳、縣議會議長張鎮榮、客委會副主委范佐銘、新埔鎮長林保祿、鎮代會主席王張碧冬等帶領下，先到廣和宮燒香祈福，在酉年吉祥雞的巨燈前合影後，就前往新埔鎮藝文廣場啟動今年「鬥燈藝術踩街嘉年華」活動。
今年的12生肖「行動巨燈」平均需要6到10個人推拉，每個各重3、400公斤。而源自福建連城遊大龍的88公尺長「遊大龍」，總共22節的身體，出動了近百人一起撐、持遊街，一路綿延看不到盡頭，非常壯觀，吸引很多遊客搶拍，跟數十個踩街隊伍一起「點亮」、「炒熱」新埔的元宵夜。
配合踩街秀，縣府今天白天也規劃了「慶元宵客庄漫遊～關西散步•新埔賞花燈」、漫步新埔「3街6巷9宗祠」、或是一遊台開智能園區等，刻意集客替夜晚衝人氣。
至於前述「12生肖」巨燈等踩街秀的主角，即日起到16日都將在新埔田新、廣和路交叉口會場持續展出，慶祝客家天穿日。
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新竹縣新埔鎮迎接天穿日的巨燈踩街秀，今晚登場。（記者黃美珠攝）
新竹縣新埔鎮迎接天穿日的巨燈踩街秀，今晚登場。（記者黃美珠攝）
新竹縣長邱鏡淳（第2排右3起往右）、客委會副主委范佐銘、縣議會議長張鎮榮等今天傍晚一起啟動新埔的花燈踩街迎天穿活動。（記者黃美珠攝）
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標題：新埔迎天穿 「12生肖」巨型花燈踩街鬧元宵
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