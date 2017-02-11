恆春漁會選舉白熱化 當權派告對方黑函

恆春區漁會選舉激戰。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-11 22:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2、3月正值各地農漁會選舉，恆春半島雖然農會部分西線無戰事，3月18日的恆春區漁會選舉卻是兵家必爭，從鴨子划水到最近傳單滿天飛，當權派今天向警方控告對手黑函，恆春警方除積極偵辦，也呼籲各方勢力勿使用暴力或黑函等違法行為影響選舉。

恆春鎮內今天出現大量關於恆春區漁會選舉的夾報傳單，內容除提及東門溪污染問題，大多針對漁會未替漁民發聲，搭配影射某前政治人物插手漁會選舉，並以「畚圾」來形容，讓漁會當權派不滿，依漁會法及妨礙名譽等提告。

恆春區漁會昨針對6日有不明人士在漁會大樓放置大量不具名黑函報案，恆春分局偵查隊也接獲舉報，針對夾報中指涉的人事查證，傳單滿天飛加上警方查辦，讓區漁會選舉白熱化浮上檯面。

「絕不容許暴力或黑函等違法行為影響選舉！」恆春分局重申，黑函及傳單部分，都已經完成報案人筆錄，並調閱監視器畫面釐清散發黑函的人士，呼籲兩方陣營保持冷靜，以平和理性方式完成選舉。

針對傳單中指控恆春區漁會未替漁民發聲，漁會總幹事鍾玉芳不願多做回應，僅強調傳單中大多是移花接木的指控，漁會評鑑連年甲等，總幹事評鑑更都保持優等，諸多事實足以粉碎謠言。