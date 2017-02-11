| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

遊行現場用手機看轉播？ 民眾被「屏蔽」氣炸

「西城嘉年華大遊行」今晚在西門町街頭熱鬧開走。但不是每個在場的民眾都能看到現場精彩的花車與表演。（記者簡榮豐攝）

2017-02-11  21:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節重頭戲「西城嘉年華遊行」今天（11日）晚間六時登場，下午就有不少民眾聚集。但有許多民眾搞不清楚遊行範圍，隨著兩階段交通管制實施，不少民眾直到遊行開始才發現自己根本站在「屏蔽區」，完全看不到花車隊伍！

根據現場原先規劃，花車遊行隊伍將行走中華路內車道，民眾可在外車道觀賞遊行，但根據記者實地走訪發現，外車道被規劃為安全通道，民眾全部被隔絕在人行道，僅有少數民眾趕在第二階段交通管制前留在內車道外圍。但將近30公尺的距離，讓位在人行道的民眾完全無法看到花車遊行。

有民眾向主辦單位反應，卻獲回應建議「改看轉播」。加上現場人潮擁擠，想打道回府的民眾，走也走不出去，只能在寒風中認命拿出手機，還得忍受因為使用人多導致網路不順，直播卡卡。

 

另因嘉年華隊伍在晚間七時前就通過，在武昌街段賞燈的民眾，在最後一部花車走後紛紛轉往燈海隧道，但中華路在晚間八時前封街並設有路障或圍欄，西門町這一側的民眾無法穿越馬路，只能繞半圈由成都路或忠孝西路前往，由於人潮擁擠，實測步行所需時間約十七分鐘，讓民眾抱怨連連。

廣告
  • 不少民眾直到遊行開始才發現自己根本站在「屏蔽區」（圖右），被中間的安全通道所阻隔，根本完全看不到花車隊伍。（記者沈佩瑤攝）

    不少民眾直到遊行開始才發現自己根本站在「屏蔽區」（圖右），被中間的安全通道所阻隔，根本完全看不到花車隊伍。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2017台北燈節 台北燈節 西城嘉年華遊行
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：遊行現場用手機看轉播？ 民眾被「屏蔽」氣炸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.