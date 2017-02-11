遊行現場用手機看轉播？ 民眾被「屏蔽」氣炸
2017-02-11 21:53
「西城嘉年華大遊行」今晚在西門町街頭熱鬧開走。但不是每個在場的民眾都能看到現場精彩的花車與表演。（記者簡榮豐攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節重頭戲「西城嘉年華遊行」今天（11日）晚間六時登場，下午就有不少民眾聚集。但有許多民眾搞不清楚遊行範圍，隨著兩階段交通管制實施，不少民眾直到遊行開始才發現自己根本站在「屏蔽區」，完全看不到花車隊伍！
根據現場原先規劃，花車遊行隊伍將行走中華路內車道，民眾可在外車道觀賞遊行，但根據記者實地走訪發現，外車道被規劃為安全通道，民眾全部被隔絕在人行道，僅有少數民眾趕在第二階段交通管制前留在內車道外圍。但將近30公尺的距離，讓位在人行道的民眾完全無法看到花車遊行。
有民眾向主辦單位反應，卻獲回應建議「改看轉播」。加上現場人潮擁擠，想打道回府的民眾，走也走不出去，只能在寒風中認命拿出手機，還得忍受因為使用人多導致網路不順，直播卡卡。
另因嘉年華隊伍在晚間七時前就通過，在武昌街段賞燈的民眾，在最後一部花車走後紛紛轉往燈海隧道，但中華路在晚間八時前封街並設有路障或圍欄，西門町這一側的民眾無法穿越馬路，只能繞半圈由成都路或忠孝西路前往，由於人潮擁擠，實測步行所需時間約十七分鐘，讓民眾抱怨連連。
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