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另類元宵禮 台灣心義工團為颱風受災戶成家

台灣心義工團為莫蘭蒂風災失去屋頂的恆春林家三口「成家」，送給他們最棒的元宵節禮物。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-11  22:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕成員來自各地的台灣心義工團，繼去年底為滿州兩戶風災戶重建家園，今年一開春，再度南下恆春半島，為莫蘭蒂風災失去屋頂的恆春林家三口「成家」，送給他們最棒的元宵節禮物。

「今年的元宵湯圓特別甜！」率團南下的林義雄等人說，過年前得知這起個案，便決定在元宵節前完成屋舍搭建，大家利用工作空檔品嚐自煮的湯圓，大家都覺得助人團圓後的湯圓吃來特別香甜。

這次受助林姓屋主，去年老家遭莫蘭蒂颱風掀去屋瓦，平日打零工維生還得扶養兩名兒女，根本無力重建老家，一家四口從風災後分住各處，經當地恆原教會轉介台灣基督教長老教會協助材料，由台灣心義工團出人力幫他們「團圓」。

林義雄表示，60名成員從上週開始搭建，兩個週末時間完成交屋，成員由北至南的各行各業集合，到達現場後立刻重組為一個專業營造團隊，近半年已經完成台灣各地近30戶屋舍重建及修繕，將持續為弱勢快速「成家」。

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  • 台灣心義工團為貧戶成家。（記者蔡宗憲攝）

    台灣心義工團為貧戶成家。（記者蔡宗憲攝）

  • 台灣心義工團為貧戶成家。（記者蔡宗憲攝）

    台灣心義工團為貧戶成家。（記者蔡宗憲攝）

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