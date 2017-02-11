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快讓孩子睡午覺 研究：可提升語言學習能力

學齡前的小孩每天應該要睡10到13個小時。（情境照）

2017-02-11  22:30

〔即時新聞／綜合報導〕現在的家長很重視孩子的外語能力，很多父母更從小就開始要孩子學外語。美國1項研究發現，如果想讓提升孩子的語文能力，就應該讓他們多睡午覺。

據《每日郵報》報導，美國亞利桑那大學（University of Arizona）的學者之前將1群正在學習語言的3歲小孩分成2組，1組有午睡習慣（每次至少30分鐘），另1組則沒有，然後對他們的語言能力進行研究。研究結果發現，那些有午睡習慣的小孩在學習新詞彙後的24小時，較能記住之前學的詞彙。

研究指出，睡午覺有助小孩記住所學詞彙，事實上，學齡前的小孩每天應該要睡10到13個小時。參與研究的學者戈美茲（Ms Gomez）就說，當小孩沒足夠的睡眠，就可能會在其他方面產生影響，因此大人應該多給小孩睡午覺的機會。

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