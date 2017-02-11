鹿耳門聖母廟搶春牛 連骨架都被搶光了
2017-02-11 21:23
春牛才剛鞭完，民眾就一擁而上。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市正統鹿耳門聖母廟「國際高空煙火秀」今晚炫耀登場，絢爛煙火高空綻放、五彩繽紛，漫天閃亮火花，十分熱鬧。
鹿耳門聖母廟迎接新春，推出2017年「花火迎春迓春牛」系列活動，今晚壓軸先舉行搶春牛儀式，由市長賴清德、聖母廟主委王明義主持鞭春年祭典後，民眾蜂擁而上搶春牛，希望帶來新年好兆頭，保祐平安。
鞭春牛儀式，象徵驅除寒冬，在完成鞭紙春牛後一刻，現場民眾即瘋狂而上，搶成一團，場面猶如激烈格鬥般，「整隻春牛」被搶的連骨架都不剩，鬧烘烘也暖烘烘。
為了申請列入市定民俗，文化局也邀請6位無形文化資產委員來會勘，這已是第3年會勘，是否列入，尚待召開審查會討論。
今年蜂炮及高空煙火秀依然有看頭，分2梯次進行，並交互進行，每1梯次先由六門蜂炮炸放卅分鐘，再進行廿分鐘的高空煙火秀，熱鬧四射中夾帶著民眾連連驚呼聲，全場炮聲隆隆，更是震撼力十足。
今年炮管最大口徑18吋，直徑約46公分，發射達350米高，火樹銀花朵朵開，點亮台江夜空。
除了高空煙火秀，下午先由踩街及精彩藝文活動表演暖身，人潮一波波擠進來，將廟埕擠得水洩不通，歡樂慶元宵高潮氣氛，為昨日強震「沖沖喜」，讓民眾high翻天！
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