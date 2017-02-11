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南投元宵古趣 「罩新娘燈」求子

妻陳芝姍（左2）「罩新娘燈」，夫林維煌（左1）虔誠合掌。（記者陳鳳麗攝）

2017-02-11  21:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣級古蹟龍德廟的「罩新娘燈」和「丁雞比賽」，是頗有古趣的元宵節活動，「罩新娘燈」是祈求得子，而丁雞賽因結婚族日少和少子化，「裸體公雞」比賽變展示，但今年新婚僅2組、新丁組則僅1隻雞展示，顯示只有1個家庭有添新生兒。

清代就興築的南投縣草屯鎮龍德廟，元宵節的「鑽燈腳」傳承逾百年，「鑽燈腳」也稱「罩新娘燈」，只有新嫁娘或婚後尚未懷孕的婦女才有資格被罩花燈，廟方人員會將花燈上下拉3次，每次就會說一次添丁得子的吉祥話，而婦人的先生站在一旁，雙手合掌膜拜神明，虔誠祈求順利得子。

今日前來「鑽燈腳」的夫妻中，有1對30的夫妻林維煌和陳芝姍，兩人是國立草屯商工的班對，交往10多年才結婚，結婚3年還未懷孕，兩人身體檢查一切正常，聽長輩說「鑽花燈」求子很靈，因此來鑽花燈，借助神力來求子。

龍德廟下午到到傍晚，還有一場有趣的「裸體公雞」展覽，其實正確名稱是「丁雞展」，即拔毛煮熟的公雞打扮後展示，今年分新婚組、新丁組和社會組，過年前新婚或生小孩的，準備公雞參加新婚組或新丁組，但今年新婚組只有兩隻裸體公雞，新丁組則只有1隻公雞佔一張長桌。

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  • 年輕夫妻林維煌和陳芝姍，先爬過神轎、再牽手走向鑽花燈的位置。（記者陳鳳麗攝）

    年輕夫妻林維煌和陳芝姍，先爬過神轎、再牽手走向鑽花燈的位置。（記者陳鳳麗攝）

  • 龍德廟「丁雞展」今年展示的公雞數很少，新婚組兩隻，新丁組只有一隻。（記者陳鳳麗攝）

    龍德廟「丁雞展」今年展示的公雞數很少，新婚組兩隻，新丁組只有一隻。（記者陳鳳麗攝）

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標題：南投元宵古趣 「罩新娘燈」求子


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