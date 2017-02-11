南投元宵古趣 「罩新娘燈」求子
2017-02-11 21:06
妻陳芝姍（左2）「罩新娘燈」，夫林維煌（左1）虔誠合掌。（記者陳鳳麗攝）
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣級古蹟龍德廟的「罩新娘燈」和「丁雞比賽」，是頗有古趣的元宵節活動，「罩新娘燈」是祈求得子，而丁雞賽因結婚族日少和少子化，「裸體公雞」比賽變展示，但今年新婚僅2組、新丁組則僅1隻雞展示，顯示只有1個家庭有添新生兒。
清代就興築的南投縣草屯鎮龍德廟，元宵節的「鑽燈腳」傳承逾百年，「鑽燈腳」也稱「罩新娘燈」，只有新嫁娘或婚後尚未懷孕的婦女才有資格被罩花燈，廟方人員會將花燈上下拉3次，每次就會說一次添丁得子的吉祥話，而婦人的先生站在一旁，雙手合掌膜拜神明，虔誠祈求順利得子。
今日前來「鑽燈腳」的夫妻中，有1對30的夫妻林維煌和陳芝姍，兩人是國立草屯商工的班對，交往10多年才結婚，結婚3年還未懷孕，兩人身體檢查一切正常，聽長輩說「鑽花燈」求子很靈，因此來鑽花燈，借助神力來求子。
龍德廟下午到到傍晚，還有一場有趣的「裸體公雞」展覽，其實正確名稱是「丁雞展」，即拔毛煮熟的公雞打扮後展示，今年分新婚組、新丁組和社會組，過年前新婚或生小孩的，準備公雞參加新婚組或新丁組，但今年新婚組只有兩隻裸體公雞，新丁組則只有1隻公雞佔一張長桌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 一夜數震！台南最大震度6級 全台4傷送醫
- 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦
- 爭睹台北燈節遊行 人車塞爆險象環生
- 台南凌晨地震 維冠大樓旁店家想起去年餘悸猶存
- 上山賞雪該怎麼穿？醫師：千萬別穿牛仔褲
網友回應
熱門新聞
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- 0的戰爭 泰山驚險破蛋
- NBA》字母哥繳生涯新高無用 湖人單節狂砍47分退公鹿（影音）
- 日職》軟銀再灑大錢 3年15億日圓網羅古巴巨砲
- CBA》胡瓏貿遭剪刀腳夾頭 竟有中國球迷稱他打球髒（影音）
- 日秋田竿燈祭首來台 一同鬧元宵
- 三級片豔星情定吳彥祖表哥 宣布喜當雞年新娘
- 刪光蔡依林金獎蛋糕畫面 網友轟節目不尊重
- 散播地震不實倒樓照 男子與女學生落網
- 豬的報仇！巨蟒吞了小豬 慘遭豬群聯手分屍
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 真言社 痛
- 醫大校花愛「大便」 阿本崩潰喊怪胎
- 幫派首惡半年前虐殺棄屍 再涉暴力討債被逮
- 傳吳清鏞接宜蘭副縣長 民進黨嗆「切割」縣府
- 私人驚悚片 二樓也會淹水
- 科技業CEO好能忍 交往辣模2年沒做愛
- 川安會 「釣魚台」將不缺席
- 焦點評論》美國一中政策 ≠ 中國一中原則
- 岱桑等好轉 宋家豪跟上一軍
- 人安台東站訪街友 啟動臨時夜宿
- 陶子高雄發表新書 樂被5歲萌娃告白
- 美翻！宋智孝機場時尚 墨鏡超吸睛
- 聲優王子開唱搖電臀 拋玫瑰秀肌電翻台粉
- 何念兹收色情簡訊 誘露毛
- 表姊接勞動部 小英事後才知好意外
- 主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- 漫遊桃園主題微旅行 14日起網路報名
- 警寒流夜關懷街友 兩男昏睡路旁車內藏毒
- 清大微積分雲端課程 直播解題
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 郝龍斌台中眷村拜票 誓言重返執政
- 握手也要很強勢？ 網友抓包川普有這壞習慣...
- 缺水3個月 恆春頂白砂人被迫離家過年
- 周湯豪被爆熱戀ing 長髮妹是知名部落客
- 多次猥褻過路女子 中國男子竟稱：她們身材像我媽
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- 這台BMW超任性 直接停在機車停車格
- 自由廣場》生技產業 政治犧牲品
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南投元宵古趣 「罩新娘燈」求子
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分