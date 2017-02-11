寒流急診增多 醫師建議叫救護車勝過自行開送醫
2017-02-11 21:34
〔即時新聞／綜合報導〕強烈寒流來襲，短短2天急診就有超過2.6萬人次就診，心、腦血管重症患者增加2、3倍，急診醫師呼籲，若有親友突然意識不清、倒地，建議最好叫救護車，比自己開車送醫更有保障。
據《中央社》報導，根據健保統計，全國急診就診人次9日為1萬3332人次、2月10日為1萬2975人次。台北醫學大學附設醫院急診科主任侯甚光指出，這2天收治心、腦血管急重症病例，較日前天氣溫暖時增加2到3倍，重症患者也比平時增加1成。
侯甚光指出，不少患者多在一早起床後出現不適症狀，很可能是因為離開被窩後，溫度驟降太多的緣故，因此要預防心血管疾病發作，避免劇烈溫度變化十分重要。且一般的感冒從感染到併發嚴重肺炎，可能需要好幾天，但心血管疾病從發病到惡化僅需短短幾小時，病程進展快，務必儘速就醫。
侯甚光表示，雖然近年來已有更先進的醫療技術、設備，但這些救命的器材，並非所有醫院都有技術可以即時應變，民眾若自行開車送醫可能還得再轉院，恐延誤黃金治療時機。因此若有親友發生意識不清、暈倒等心、腦血管急症的症狀時，建議最好打119叫救護車，隨車人員除了可先替患者進行緊急處置，也較清楚適合的醫院治療。
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