南一中資優畢業生 3年粉專嘲諷笑料點滴出書

2017-02-11 21:00

〔記者王俊忠／台南報導〕去年畢業、分別考取台大電機系與政大統計系的南一中數理資優班學生楊晟甫、方品謙，高中3年架設粉絲專頁，在粉專裡寫下自我調侃、諷刺或笑料梗的生活點滴，這粉專在校內知名度愈來愈高，校長還鼓勵他們出書，今天發表《GEN校園生活誌》，述說該班高中3年的學習、生活點滴故事。

方品謙表示，這本書起源於高一時一次戶外教學，在國文科林皇德老師帶領下，學生一行到祀典武廟參觀、穿梭市區小巷，最後在吳園池邊休憩。當時他們幻想各種光怪陸離且略帶諷刺或自損的對白，回校後他與另名同學楊晟甫就架起粉絲專頁，把在吳園突發奇想的笑料（簡稱梗）及照片，創作成四格圖文分享。

後來這粉專知名度愈來愈高，學生也定期發梗，GEN竟慢慢變成南一中特有文化，也成了這班級記錄高一歡樂、高二熱血到高三苦讀的青春回憶。

班導師張立群說，那3年最常聽到學生說「喔喔，這個可以拍梗、立群，今天有沒有什麼梗、等一下拍照」，他雖然苦笑，其實樂在其中。很感謝與學生站在同一陣線的張添唐校長，為協助GEN這書出版，不僅協助籌經費，更在百忙中抽空與主編同學討論出版細節，挑選課業學習、愛情幻想、師長教誨等八大系列精華創作，這本南一中首部學生自創並實體出版的網路刊物書，會留存該校校史室。