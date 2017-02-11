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千人擲笅、接財神 桃園花燈熱鬧滾滾

2017-02-11  20:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕元宵節又遇上週末假期，桃園花燈今天吸引許多民眾前來賞燈、看煙火，還參加龍元宮的千人擲笅比賽、接財神，讓龍潭大池周邊一整天都熱鬧滾滾、喜氣洋洋。

龍元宮上午舉辦「千人擲笅比賽」，吸引許多信眾前來試手氣，滿頭白髮的長者、母親陪同的幼兒，都虔誠地跪在武財神前默禱後再擲笅，就盼贏回機車、電視等獎品。

入夜後，龍潭大池畔的氣溫比白天更低、不到攝氏10度，但隨著桃園燈會的主燈「幸福起家」、副燈「祥獅獻瑞」與六大特色燈區，同步用絢爛燈光照亮龍潭大池，反而吸引更多民眾前來賞燈，超過100萬顆LED燈營造氣氛的環湖主燈秀，以及光彩奪目的水上高空煙火秀，也讓民眾大飽眼福。

龍元宮前接財神，也是今天晚間的高潮之一，桃園市長鄭文燦負責請神轎起駕，信眾們也跟隨著抬起神轎、由大仙尪等陣頭陪同遶境祈福，鞭炮與鑼鼓聲響不絕於耳。

鄭文燦說，龍元宮接財神是龍潭元宵節的百年傳統，與「南蜂炮、北天燈」齊名，神轎遶境並發放錢母，就是要讓信眾「補財庫」，保佑每位信眾的新年新希望都能圓滿達成。

桃園燈會12日是「管樂之夜」，水上舞台晚間6點起有爵色美女管樂團、金喇叭銅管五重奏、金喇叭銅管五重奏、美洲安地斯樂團等輪番演出，晚間8點另有3分鐘的水上高空煙火秀。「迎古董嘉年華」從下午3點開始，踩街隊伍將從龍潭國小出發，繞行中正路、北龍路等，再返回龍潭國小。

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  • 信眾抬神轎遶境祈福，是龍元宮接財神的高潮。（記者周敏鴻攝）

    信眾抬神轎遶境祈福，是龍元宮接財神的高潮。（記者周敏鴻攝）

  • 信眾抬神轎遶境祈福，是龍元宮接財神的高潮。（記者周敏鴻攝）

    信眾抬神轎遶境祈福，是龍元宮接財神的高潮。（記者周敏鴻攝）

  • 桃園市長鄭文燦（中）請神轎遶境祈福。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（中）請神轎遶境祈福。（記者周敏鴻攝）

  • 桃園燈會「幸福起家」主燈，水上舞台區的精彩表演。（記者周敏鴻攝）

    桃園燈會「幸福起家」主燈，水上舞台區的精彩表演。（記者周敏鴻攝）

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