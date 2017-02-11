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時隔一年又遇5.6地震 維冠受災戶嚇得尖叫

2017-02-11  20:53

［記者劉婉君／台南報導］0206地震才剛過1年，今天凌晨1時台南近海又發生芮氏規模5.6的地震，台南永康維冠金龍大樓受災戶林武重、陳翊庭夫妻，從睡夢中被嚇醒，去年地震時遭遇的恐懼再度湧上心頭，陳翊庭說，「我嚇得抓著老公的手一直尖叫，但是手還是一直發抖。」

林武重和陳翊庭原本住在永康維冠金龍大樓的14樓，在0206地震中痛失7歲的女兒，兩人也雙雙受到重傷，現在雖然已經搬到3層樓的透天厝住，林武重說，3樓和14樓有差，但「被埋過一次真的會怕。」

陳翊庭說，凌晨地震時，去年地震的恐怖感覺又回來了，加上這次的地震，好像有加倍的感覺，雖然搖晃程度沒有上次大，但感覺更強烈，更惶恐了。兩人一夜難以再入眠。

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  • 今天凌晨的地震，讓永康維冠金龍大樓受災戶林武重、陳翊庭夫妻的恐懼陰影重新湧現。（記者劉婉君攝）

    今天凌晨的地震，讓永康維冠金龍大樓受災戶林武重、陳翊庭夫妻的恐懼陰影重新湧現。（記者劉婉君攝）

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