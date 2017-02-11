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冷氣團籠罩 明清晨西部低溫9度 白天漸回溫

明天氣溫仍低，14日起才會逐漸回暖，民眾仍須注意保暖。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-11  20:36

〔即時新聞／綜合報導〕受寒流影響，明天（12日）全台依舊被冷空氣籠罩，西半部低溫約在9度左右，北部、東北部地區約為10至11度；白天氣溫逐漸回升，中南部高溫可望達到20至21度，北部、東北部高溫則在15至18度。

中央氣象局指出，今晚至明天清晨，全台依舊受冷空氣影響，各地氣溫偏低，其中西半部雲量較少，受到輻射冷卻加成，低溫約9度，北部、東北部則約10至11度，花東及南部也只有12至13度，預計明天白天氣溫逐漸回溫。

降雨方面，明天基隆北海岸、東半部地區及北中南山區都有局部短暫雨機率，新竹以南的平地地區陽光都有機會露臉。

因強烈東北風影響，台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風。氣象局提醒，沿海風浪大，從事海邊活動、海上作業民眾應注意安全。

空氣品質部分，明天高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

此外，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」上說指出，明天至13日冷空氣會逐日緩慢減弱，白天陽光增溫，高溫每天升幅約2、3度；但夜間輻射冷卻仍強，抵銷冷空氣的減弱，低溫升幅不大，有些地區可能還會不升反降，預計14日起才會回暖。

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  • 預計明天白天氣溫逐漸回溫，其中西半部雲量較少，但受到輻射冷卻加成，低溫約9度，北部、東北部則約10至11度，花東及南部也只有12至13度。（圖擷自中央氣象局）

    預計明天白天氣溫逐漸回溫，其中西半部雲量較少，但受到輻射冷卻加成，低溫約9度，北部、東北部則約10至11度，花東及南部也只有12至13度。（圖擷自中央氣象局）

  • 明天高屏地區AQI為紅色警示，雲嘉南地區為橘色提醒，其他地區為普通至良好等級。（圖擷自環保署）

    明天高屏地區AQI為紅色警示，雲嘉南地區為橘色提醒，其他地區為普通至良好等級。（圖擷自環保署）

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