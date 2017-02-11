浪漫護城河 新竹慶元宵

2017-02-11 20:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府「團圓慶元宵浪漫護城河」活動，傍晚起在護城河畔及青少年館旁綠地熱鬧登場，現場有兒童劇團、民俗雜技及偶像歌手精采演出，還各類手作達人的50攤文創市集，活動豐富熱鬧，現場大小朋友度過一個歡樂浪漫的元宵佳節。

市長林智堅表示，元宵節為我國傳統三大節日之一，今年與西洋情人節日期相近，為擴大民眾參與，市政府特別結合元宵節與情人節，以「雙節同慶」概念於護城河畔及青少年館旁綠地規劃文創市集及精采的表演活動，結合護城河岸裝置藝術作品，營造浪漫的節慶氛圍。

活動在下午3點陸續展開，護城河畔的文創市集宣告活動開始，由手作達人擺攤展售各類精緻手作小物及健康餐點，和民眾進行面對面的經驗交流、分享手作溫度，將護城河塑造為知性、浪漫的河岸。

同一時間，青少年館旁綠地有寓教於樂的兒童劇團表演、提燈猜燈謎及互動遊戲，將傳統民俗文化以生動活潑的肢體語言呈現給觀眾。

5點開始現場發送雞鳴鳳舞小提燈計5千份，許多民眾排隊領取並現場摺完之後，提燈遊護城河，非常熱鬧。今年的小提燈是由藝術家吳耿禎為雞年設計新春剪花圖騰，如鳳飛舞的展翅造型洋溢著雞年迎春的生命力，為風城增添佳節喜氣。

6點由精采的民俗雜耍及酷炫的LED舞獅表演，現場氛圍熱絡；最後壓軸由偶像歌手卓文萱、周湯豪帶來一連串精采的歌舞表演，在場民眾也嗨到最高點，優美的歌聲陪伴與會民眾共同歡度浪漫夜晚，開心過佳節！